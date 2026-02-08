روسيا تعلن السيطرة على بلدتين أوكرانيتين

أعلنت ، اليوم الأحد، أنّ وحدات من مجموعة قوات «الشمال» سيطرت على بلدة سيدوروفكا في ، في حين أصبحت بلدة غلوشكوفكا في مقاطعة تحت سيطرة مجموعة قوات "الغرب".



وبحسب التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، بلغت خسائر الجيش الأوكراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نحو 1105 جنود، توزّعت على النحو الآتي:



نحو 210 جنود في مناطق مسؤولية مجموعة قوات " " في سومي وخاركوف



أكثر من 150 جنديًا في مناطق مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" في خاركوف ودونيتسك



أكثر من 120 جنديًا في مناطق مسؤولية مجموعة قوات "الجنوبية" في دونيتسك



أكثر من 205 جنود في مناطق مسؤولية قوات "الوسط" في دونيتسك ودنيبروبيتروفسك



نحو 390 جنديًا في مناطق مسؤولية قوات "الشرق" في دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه



قرابة 30 جنديًا في مناطق مسؤولية قوات "دنيبر" في زابوروجيه وخيرسون



وأشار التقرير إلى أنّ القوات الروسية استهدفت بنيرانها منشآت تابعة لمجمع الوقود والطاقة، إضافة إلى مرافق البنية التحتية للنقل التي يستخدمها الجيش الأوكراني، فضلًا عن نقاط انتشار مؤقتة لتشكيلات عسكرية أوكرانية ومرتزقة أجانب في 145 منطقة.



كما أفادت الوزارة بأن الروسية أسقطت 27 قذيفة من راجمات "هيمارس"، و3 صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز «نيبتون»، إلى جانب 42 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. (آرم نيوز)

