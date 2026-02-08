تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
نتنياهو يعقد جلسة مجلس الوزراء تمهيدًا للقاء ترامب
Lebanon 24
08-02-2026
|
05:57
يُعقد في هذه الأثناء، في
تل أبيب
، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء
الإسرائيلي
برئاسة
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
، والذي بدأ قبل وقت قصير من الظهر.
ويأتي الاجتماع قبيل سفر نتنياهو إلى
الولايات المتحدة
لمناقشة الملف
الإيراني
مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وقد تم تقديم موعد هذه الزيارة أسبوعًا، وذلك على خلفية المفاوضات النووية الجارية بين
واشنطن
وطهران.
