بعد أن طلب من ترامب ضرب بلاده.. إيراني ينهي حياته

تداولت منصّات معارضة لإيران مقطع فيديو لرجل إيراني يُدعى بوريا حميدي من محافظة بوشهر، ظهر فيه موجّهاً رسالة إلى الرئيس الأميركي يرفض فيها أي اتفاق مع ويدعو إلى نهج أكثر تشدداً تجاه النظام ، في وقت تتواصل فيه المفاوضات الأميركية حول الملف .



وبحسب ما نشرته شبكة " إنترناشونال”"، فإن حميدي ظهر في تسجيل باللغة ينتقد مسار التفاوض ويطالب بوقف ما وصفه بـ"صفقة" مع السلطات، متحدثاً عن أرقام ضحايا في الاحتجاجات وموجهاً دعوة لتوحيد صفوف ، كما أشار إلى رضا بهلوي كخيار لمرحلة انتقالية.



وأضافت الشبكة أن حميدي توفي بعد نشر الفيديو، من دون أن تتوافر تفاصيل مستقلة كافية حول ملابسات الوفاة حتى الآن.

