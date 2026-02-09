تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بعد أن طلب من ترامب ضرب بلاده.. إيراني ينهي حياته
Lebanon 24
09-02-2026
|
04:26
photos
تداولت منصّات معارضة لإيران مقطع فيديو لرجل إيراني يُدعى بوريا حميدي من محافظة بوشهر، ظهر فيه موجّهاً رسالة إلى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يرفض فيها أي اتفاق مع
طهران
ويدعو إلى نهج أكثر تشدداً تجاه النظام
الإيراني
، في وقت تتواصل فيه المفاوضات الأميركية
الإيرانية
حول الملف
النووي
.
وبحسب ما نشرته شبكة "
إيران
إنترناشونال”"، فإن حميدي ظهر في تسجيل باللغة
الإنجليزية
ينتقد مسار التفاوض ويطالب بوقف ما وصفه بـ"صفقة" مع السلطات، متحدثاً عن أرقام ضحايا في الاحتجاجات وموجهاً دعوة لتوحيد صفوف
المعارضة
، كما أشار إلى رضا بهلوي كخيار لمرحلة انتقالية.
وأضافت الشبكة أن حميدي توفي بعد نشر الفيديو، من دون أن تتوافر تفاصيل مستقلة كافية حول ملابسات الوفاة حتى الآن.
