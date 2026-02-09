أعدادٌ كبيرة من الناس في الشوارع... زلزال أثار الرعب في المكسيك هذه قوّته (فيديو)

🚨🌎 Así se vivió el sismo en Metepec
Tras el sismo preliminar de magnitud 5.7 con epicentro al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca, personas fueron evacuadas de manera preventiva en distintos puntos del Valle de Toluca.
Así se vivió el momento en el Walmart de Metepec, donde… pic.twitter.com/yBTyDKTXM1
— Tres PM (@trespm) February 8, 2026
