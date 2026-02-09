تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حالة طوارىء وتحرّك سلاح الجوّ... ما الذي حصل في أبرز مطار إسرائيليّ؟

Lebanon 24
09-02-2026 | 06:20
A-
A+
حالة طوارىء وتحرّك سلاح الجوّ... ما الذي حصل في أبرز مطار إسرائيليّ؟
حالة طوارىء وتحرّك سلاح الجوّ... ما الذي حصل في أبرز مطار إسرائيليّ؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثارت مزحة طفل على متن رحلة جوية من لندن إلى تل أبيب قلقًا أمنيًا بالغًا في إسرائيل، اصطحبت على إثره مقاتلتان من سلاح الجو الإسرائيلي الطائرة حتى هبوطها في مطار بن غوريون.

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أن زوجين على متن رحلة جوية تابعة لشركة "ويز إير" المجرية، أبلغا طاقم الطائرة قبل دقائق من هبوطها في إسرائيل، مساء الأحد، بظهور كلمة "إرهابي" باللغة العربية على هاتفيهما، وهو ما أثار ضجة في غرفة القيادة حول اشتباه مؤكد في حادث أمني.

وأجرى ربان الطائرة اتصالًا عاجلًا بأجهزة الأمن الإسرائيلية وبرج المراقبة.

ونظرًا للحساسية الأمنية العالية، تقرر إطلاق طائرتين مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي لمرافقة طائرة الركاب منذ لحظة دخولها المجال الجوي الإسرائيلي وحتى هبوطها على مدرج الهبوط.
 
وعندما هبطت الطائرة في مطار بن غوريون، كانت الشرطة وقوات الأمن بانتظارها على المدرج.

وفي تحقيق أولي سريع مع الركاب على الأرض، اتضحت الصورة الحقيقية، وهي أن ابن الزوجين اللذين قدَّما الشكوى كان غيَّر اسم نقطة الوصول (Hotspot) على هاتف والديه إلى "إرهابي" على سبيل "المزاح"، دون علمهما بذلك.

ورغم زوال الشكوك، خضع ركاب الرحلة لفحص أمني دقيق عند نزولهم من الطائرة لاستبعاد أي تهديد بشكل نهائي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد سلاح الجو الإسرائيلي: سلاح الجو متأهب بأكمله في حالة تأهب ومتيقظ وجاهز
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد سلاح الجو الإسرائيلي: قواتنا في حالة تأهب
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تنشر رادارًا عسكريًا متطورًا في مطار دمشق يحدّ من تحرك الطيران الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
واللا عن مصادر: سلاح الجو ومنظومات الدفاع ما زالت في حالة استنفار وتم تحديث أوامر الطوارئ في كل الجبهات
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24

مطار بن غوريون

اللغة العربية

الإسرائيلية

قوات الأمن

الإسرائيلي

في إسرائيل

بن غوريون

برج المر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:20 | 2026-02-09
Lebanon24
08:00 | 2026-02-09
Lebanon24
07:28 | 2026-02-09
Lebanon24
07:22 | 2026-02-09
Lebanon24
07:00 | 2026-02-09
Lebanon24
06:54 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24