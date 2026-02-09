ما الذي يُقلق إسرائيل من "ضرب إيران"؟

ذكر موقع " "، أنّه بينما تواصل ضغطها على لشن ضربة عسكرية على ، فإنها ترغب أن تكون الضربة "حاسمة" بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" .

وأفادت الصحسفة عن وجود مخاوف في من أن أي تحرك عسكري أميركي "محدود" ضد ، قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم ينه التهديد بشكل حاسم.



واعتبر مسؤولون إسرائيليون في حديثهم للصحيفة، أن "توجيه ضربة لا تشل قدرات طهران، قد يمنح النظام الإيراني فرصة لادعاء الصمود، مما يعزز أجندته الإقليمية ويزيد من تحركات شبكة وكلائه في المنطقة".



ولا تزال نوايا الولايات المتحدة تجاه إيران غير واضحة، وذلك في الوقت الذي يتوجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للاجتماع مع الرئيس الأميركي ، الأربعاء.



وذكر مسؤولون إسرائيليون شاركوا في مداولات أخيرة مع مبعوثين أميركيين، من بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أن هناك "توافقا عريضا بشأن التهديدات التي يشكلها النظام الإيراني والأهداف العملياتية، إلا أن الاستراتيجية النهائية لواشنطن لم تتبلور بعد بشكل كامل بالنسبة للجانب ".



على الجانب الآخر، تشير التقديرات إلى أن القيادة تعمل حاليا على تقييم الأضرار المحتملة لأي مواجهة عسكرية مع واشنطن، بينما تنتهج أسلوب مفاوضات "المساومة" للحفاظ على أصولها الاستراتيجية وتجنب سقوط النظام.



وتشير تقارير استخباراتية إلى أن إيران بدأت بنقل بعض منشآتها الحيوية إلى مواقع محصنة تحت الأرض، لضمان التعافي السريع بعد الضربة.



وكانت مصادر أكدت أن إسرائيل وضعت "خطا أحمر" يتعلق بترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية، والتي تقدر حاليا بنحو 1800 صاروخ وما بين 60 إلى 80 منصة إطلاق.



وأوضحت المصادر أن أي زيادة ملموسة في هذه القدرات ستدفع إسرائيل لاتخاذ قرارات أحادية الجانب.



وبينما شدد المسؤولون على أن إسرائيل نفذت عمليتين على الأقل داخل العمق الإيراني خلال العامين الماضيين وتملك القدرة على تكرار ذلك، يبقى القرار النهائي معلقا بانتظار ما سيسفر عنه لقاء ، حيث أكد الإسرائيليون أنه "لا أحد يمكنه التنبؤ بيقين بما سيقرره ". (العربية)