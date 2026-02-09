تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
14
o
بعلبك
0
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
سحب آلاف أكياس "إم آند إمز" بشكلٍ عاجل... ما السبب؟
Lebanon 24
09-02-2026
|
07:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
سحبت السلطات الأميركية أكثر من 6000 كيس من حلوى "إم آند إمز" المعاد تغليفها بعد اكتشاف خطأ في الملصقات قد يهدد حياة الأشخاص المصابين بالحساسية.
وكشفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن شركة Beacon Promotions لم تُدرج التحذيرات اللازمة بشأن مسببات الحساسية على العبوات. وتحتوي الحلوى على الحليب والصويا والفول السوداني، إلا أن هذه المكونات لم تُذكر على الأكياس الخارجية، ما يعرّض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية لخطر شديد، بما في ذلك ردود فعل تحسسية مهددة للحياة.
المنتجات المتأثرة
يشمل السحب أكياس وزنها 1.3 أونصة من حلوى "إم آند إمز" بالفول السوداني والكلاسيكية، صُممت خصيصا للشركات والفعاليات، وليست موجهة للبيع بالتجزئة. وتم توزيعها في 20 ولاية أميركية، منها
كاليفورنيا
وتكساس وفلوريدا ونيويورك.
لتحديد حلوى "إم آند إمز" بالفول السوداني المسحوبة: ابحث عن ملصق "اصنع بصمتك" مع رمز الدفعة M1823200 وتاريخ انتهاء الصلاحية 30 نيسان 2026.
حلوى "إم آند إمز" الكلاسيكية يمكن التعرف عليها من الملصقات الترويجية الخاصة بالشركات مثل سوبارو وأدوبي وإكسفينيتي ومورغان ستانلي، بالإضافة إلى رموز الدفعات والتواريخ المحددة في إعلان السحب الرسمي.
وبدأت الشركة عملية السحب في 26 كانون الثاني، وصنفته إدارة الغذاء والدواء ضمن الفئة الثانية في 4 شباط، ما يعني أن المنتج قد يسبب آثارا صحية مؤقتة أو قابلة للعلاج، مع احتمال ضئيل لحدوث ضرر جسيم.
وقد يؤدي تناول هذه الحلوى إلى رد فعل تحسسي شديد، يشمل طفحا جلديا وتورما وصعوبة في التنفس، أو صدمة تأقية قد تهدد الحياة خلال دقائق. يُنصح الأشخاص المصابون بأي من هذه الحساسية بعدم تناول الحلوى والتخلص منها فورا. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طائرة هبطت بشكل عاجل في برشلونة.. ما الذي حدث على متنها؟
Lebanon 24
طائرة هبطت بشكل عاجل في برشلونة.. ما الذي حدث على متنها؟
09/02/2026 15:45:27
09/02/2026 15:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم ولاية مينيسوتا: على ترامب سحب آلاف العناصر غير المدربين من الولاية
Lebanon 24
حاكم ولاية مينيسوتا: على ترامب سحب آلاف العناصر غير المدربين من الولاية
09/02/2026 15:45:27
09/02/2026 15:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة متفجرة على "حفارة" في بلدة مارون الراس ما أدى إلى احتراقها بشكلٍ كامل
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة متفجرة على "حفارة" في بلدة مارون الراس ما أدى إلى احتراقها بشكلٍ كامل
09/02/2026 15:45:27
09/02/2026 15:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: "حزب الله" يتصرف بشكل سيئ وسنرى ماذا سيحدث".. بري عن "الفجوة المالية": سأطبق ما يقوله الكتاب
Lebanon 24
ترامب: "حزب الله" يتصرف بشكل سيئ وسنرى ماذا سيحدث".. بري عن "الفجوة المالية": سأطبق ما يقوله الكتاب
09/02/2026 15:45:27
09/02/2026 15:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
صحة
روسيا اليوم
كاليفورنيا
السودان
نيويورك
فلوريدا
سوداني
روسيا
تكساس
تابع
قد يعجبك أيضاً
السرّ في مكالمة مطوّلة... هل أرجأ ترامب الضربة على إيران؟
Lebanon 24
السرّ في مكالمة مطوّلة... هل أرجأ ترامب الضربة على إيران؟
08:20 | 2026-02-09
09/02/2026 08:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يُقلق إسرائيل من "ضرب إيران"؟
Lebanon 24
ما الذي يُقلق إسرائيل من "ضرب إيران"؟
08:00 | 2026-02-09
09/02/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات إنفجارات كبيرة أثارت قلقاً في مدينة عربيّة... هذه طبيعتها
Lebanon 24
أصوات إنفجارات كبيرة أثارت قلقاً في مدينة عربيّة... هذه طبيعتها
07:28 | 2026-02-09
09/02/2026 07:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مُفاجئة عن بشار الأسد.. ما كان يفعله داخل قصره مُريب!
Lebanon 24
معلومات مُفاجئة عن بشار الأسد.. ما كان يفعله داخل قصره مُريب!
07:00 | 2026-02-09
09/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل تفضح الأمير أندرو... شارك معلومات حساسة مع إبستين
Lebanon 24
رسائل تفضح الأمير أندرو... شارك معلومات حساسة مع إبستين
06:54 | 2026-02-09
09/02/2026 06:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
Lebanon 24
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
14:00 | 2026-02-08
08/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
12:00 | 2026-02-08
08/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
22:26 | 2026-02-08
08/02/2026 10:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:20 | 2026-02-09
السرّ في مكالمة مطوّلة... هل أرجأ ترامب الضربة على إيران؟
08:00 | 2026-02-09
ما الذي يُقلق إسرائيل من "ضرب إيران"؟
07:28 | 2026-02-09
أصوات إنفجارات كبيرة أثارت قلقاً في مدينة عربيّة... هذه طبيعتها
07:00 | 2026-02-09
معلومات مُفاجئة عن بشار الأسد.. ما كان يفعله داخل قصره مُريب!
06:54 | 2026-02-09
رسائل تفضح الأمير أندرو... شارك معلومات حساسة مع إبستين
06:20 | 2026-02-09
حالة طوارىء وتحرّك سلاح الجوّ... ما الذي حصل في أبرز مطار إسرائيليّ؟
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
09/02/2026 15:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
09/02/2026 15:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
09/02/2026 15:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24