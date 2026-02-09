تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

سحب آلاف أكياس "إم آند إمز" بشكلٍ عاجل... ما السبب؟

Lebanon 24
09-02-2026 | 07:22
سحب آلاف أكياس إم آند إمز بشكلٍ عاجل... ما السبب؟
سحب آلاف أكياس إم آند إمز بشكلٍ عاجل... ما السبب؟ photos 0
سحبت السلطات الأميركية أكثر من 6000 كيس من حلوى "إم آند إمز" المعاد تغليفها بعد اكتشاف خطأ في الملصقات قد يهدد حياة الأشخاص المصابين بالحساسية.
 
وكشفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن شركة Beacon Promotions لم تُدرج التحذيرات اللازمة بشأن مسببات الحساسية على العبوات. وتحتوي الحلوى على الحليب والصويا والفول السوداني، إلا أن هذه المكونات لم تُذكر على الأكياس الخارجية، ما يعرّض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية لخطر شديد، بما في ذلك ردود فعل تحسسية مهددة للحياة.

المنتجات المتأثرة

يشمل السحب أكياس وزنها 1.3 أونصة من حلوى "إم آند إمز" بالفول السوداني والكلاسيكية، صُممت خصيصا للشركات والفعاليات، وليست موجهة للبيع بالتجزئة. وتم توزيعها في 20 ولاية أميركية، منها كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك.

 لتحديد حلوى "إم آند إمز" بالفول السوداني المسحوبة: ابحث عن ملصق "اصنع بصمتك" مع رمز الدفعة M1823200 وتاريخ انتهاء الصلاحية 30 نيسان 2026.
حلوى "إم آند إمز" الكلاسيكية يمكن التعرف عليها من الملصقات الترويجية الخاصة بالشركات مثل سوبارو وأدوبي وإكسفينيتي ومورغان ستانلي، بالإضافة إلى رموز الدفعات والتواريخ المحددة في إعلان السحب الرسمي.
 
وبدأت الشركة عملية السحب في 26 كانون الثاني، وصنفته إدارة الغذاء والدواء ضمن الفئة الثانية في 4 شباط، ما يعني أن المنتج قد يسبب آثارا صحية مؤقتة أو قابلة للعلاج، مع احتمال ضئيل لحدوث ضرر جسيم.

وقد يؤدي تناول هذه الحلوى إلى رد فعل تحسسي شديد، يشمل طفحا جلديا وتورما وصعوبة في التنفس، أو صدمة تأقية قد تهدد الحياة خلال دقائق. يُنصح الأشخاص المصابون بأي من هذه الحساسية بعدم تناول الحلوى والتخلص منها فورا. (روسيا اليوم) 

