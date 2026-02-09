تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أصوات إنفجارات كبيرة أثارت قلقاً في مدينة عربيّة... هذه طبيعتها

Lebanon 24
09-02-2026 | 07:28
أصوات إنفجارات كبيرة أثارت قلقاً في مدينة عربيّة... هذه طبيعتها
أصوات إنفجارات كبيرة أثارت قلقاً في مدينة عربيّة... هذه طبيعتها photos 0
كشف مصدر مصري مسؤول تفاصيل سماع أصوات كبيرة متتالية في محيط مدينة "6 أكتوبر" في مصر، أثارت قلقا لدى عدد من المواطنين بشأن مصدرها.

وأوضح أن تلك الأصوات تعود إلى أعمال تجهيزات تُجرى داخل بعض المحاجر في المنطقة لصالح مشروعات إنشائية جارية، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تتم وفقاً للتصاريح الرسمية الممنوحة.

وأكد أن الأمر طبيعي ويقع في إطار الأنشطة المصرح بها قانوناً، ولا يمثل أي خطورة أو تهديد على سلامة الأهالي أو المنشآت السكنية المجاورة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أصوات إنفجارات سُمِعَت في إيران... هذه طبيعتها
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:45:34 Lebanon 24 Lebanon 24
صوت إنفجار قويّ أثار قلقاً كبيراً بين سكان دولة عربيّة... هذا ما كشفته مصادر عنه
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:45:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أصوات انفجارات عنيفة وتحليق للطيران في العاصمة الفنزويلية كاركاس (التلفزيون العربي)
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:45:34 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع دوي انفجار مجهول بالقرب من ساحة الطرشان في مدينة السويداء ويجري التحقق من طبيعته (الميادين)
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:45:34 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

روسيا اليوم

روسيا

بيرة

مصري

