عربي-دولي
أصوات إنفجارات كبيرة أثارت قلقاً في مدينة عربيّة... هذه طبيعتها
Lebanon 24
09-02-2026
|
07:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مصدر
مصري
مسؤول تفاصيل سماع أصوات كبيرة متتالية في محيط مدينة "6 أكتوبر" في مصر، أثارت قلقا لدى عدد من المواطنين بشأن مصدرها.
وأوضح أن تلك الأصوات تعود إلى أعمال تجهيزات تُجرى داخل بعض المحاجر في المنطقة لصالح مشروعات إنشائية جارية، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تتم وفقاً للتصاريح الرسمية الممنوحة.
وأكد أن الأمر طبيعي ويقع في إطار الأنشطة المصرح بها قانوناً، ولا يمثل أي خطورة أو تهديد على سلامة الأهالي أو المنشآت السكنية المجاورة. (روسيا اليوم)
