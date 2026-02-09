طائرة هبطت إضطراريّاً في مطار إسطنبول... ما الذي حصل على متنها؟

علّقت شركة على أنباء هبوط اضطراري لإحدى طائراتها في بعد خلل مفاجئ، وأوضحت في بيان أنه بعد إقلاع الطائرة، ورد تنبيه آلي يشير إلى احتمال وجود مصدر دخان على متنها وبناءً على المعتمدة لتحقيق أعلى مستويات السلامة، تم اتخاذ قرار فوري بالعودة والهبوط احتياطياً في مطار إسطنبول لفحص الطائرة والتأكد من سبب التنبيه.



وأشارت إلى أن الفرق الفنية المتخصصة أجرت الفحوصات اللازمة على الطائرة، والتي أكدت عدم وجود مصدر فعلي للدخان أو أي خلل من شأنه التأثير على سلامة الطائرة أو ركابها.



وعقب اكتمال الفحوصات وتأكيد جاهزية الطائرة، أقلعت مجدداً وواصلت رحلتها إلى دون أي مشاكل. (روسيا اليوم)

