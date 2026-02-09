تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-1
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
طائرة هبطت إضطراريّاً في مطار إسطنبول... ما الذي حصل على متنها؟
Lebanon 24
09-02-2026
|
08:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّقت شركة
مصر للطيران
على أنباء هبوط اضطراري لإحدى طائراتها في
مطار إسطنبول الدولي
بعد خلل مفاجئ، وأوضحت في بيان أنه بعد إقلاع الطائرة، ورد تنبيه آلي يشير إلى احتمال وجود مصدر دخان على متنها وبناءً على
المعايير الدولية
المعتمدة لتحقيق أعلى مستويات السلامة، تم اتخاذ قرار فوري بالعودة والهبوط احتياطياً في مطار إسطنبول لفحص الطائرة والتأكد من سبب التنبيه.
وأشارت إلى أن الفرق الفنية المتخصصة أجرت الفحوصات اللازمة على الطائرة، والتي أكدت عدم وجود مصدر فعلي للدخان أو أي خلل من شأنه التأثير على سلامة الطائرة أو ركابها.
وعقب اكتمال الفحوصات وتأكيد جاهزية الطائرة، أقلعت مجدداً وواصلت رحلتها إلى
القاهرة
دون أي مشاكل. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طائرة تهبط بشكلٍ إضطراريّ في مطار دولة عربيّة... ما الذي حصل على متنها؟
Lebanon 24
طائرة تهبط بشكلٍ إضطراريّ في مطار دولة عربيّة... ما الذي حصل على متنها؟
09/02/2026 21:44:07
09/02/2026 21:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة هبطت بشكل عاجل في برشلونة.. ما الذي حدث على متنها؟
Lebanon 24
طائرة هبطت بشكل عاجل في برشلونة.. ما الذي حدث على متنها؟
09/02/2026 21:44:07
09/02/2026 21:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار إسطنبول : إلغاء 5 رحلات تسيّرها شركات طيران إيراني بين طهران واسطنبول
Lebanon 24
مطار إسطنبول : إلغاء 5 رحلات تسيّرها شركات طيران إيراني بين طهران واسطنبول
09/02/2026 21:44:07
09/02/2026 21:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
09/02/2026 21:44:07
09/02/2026 21:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
مطار إسطنبول الدولي
المعايير الدولية
مصر للطيران
روسيا اليوم
القاهرة
شركة م
روسيا
نبيه
تابع
قد يعجبك أيضاً
أرمينيا والولايات المتحدة توقعان اتفاقية نووية مدنية لتعزيز التعاون
Lebanon 24
أرمينيا والولايات المتحدة توقعان اتفاقية نووية مدنية لتعزيز التعاون
14:30 | 2026-02-09
09/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيدان: واشنطن وطهران تريدان الحوار ولا استعصاء عسكرياً في الأفق
Lebanon 24
فيدان: واشنطن وطهران تريدان الحوار ولا استعصاء عسكرياً في الأفق
14:15 | 2026-02-09
09/02/2026 02:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم طوق العقوبات.. سنغافورة تتحول إلى "ملاذ آمن" لناقلات النفط الروسية
Lebanon 24
رغم طوق العقوبات.. سنغافورة تتحول إلى "ملاذ آمن" لناقلات النفط الروسية
14:06 | 2026-02-09
09/02/2026 02:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يعلن عن موعد محتمل لإنهاء الحرب… وواشنطن تنفي
Lebanon 24
زيلينسكي يعلن عن موعد محتمل لإنهاء الحرب… وواشنطن تنفي
14:02 | 2026-02-09
09/02/2026 02:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: السودان "بؤرة خطر" عالمية
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: السودان "بؤرة خطر" عالمية
13:45 | 2026-02-09
09/02/2026 01:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
22:26 | 2026-02-08
08/02/2026 10:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
10:27 | 2026-02-09
09/02/2026 10:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:30 | 2026-02-09
أرمينيا والولايات المتحدة توقعان اتفاقية نووية مدنية لتعزيز التعاون
14:15 | 2026-02-09
فيدان: واشنطن وطهران تريدان الحوار ولا استعصاء عسكرياً في الأفق
14:06 | 2026-02-09
رغم طوق العقوبات.. سنغافورة تتحول إلى "ملاذ آمن" لناقلات النفط الروسية
14:02 | 2026-02-09
زيلينسكي يعلن عن موعد محتمل لإنهاء الحرب… وواشنطن تنفي
13:45 | 2026-02-09
المفوضية الأوروبية: السودان "بؤرة خطر" عالمية
13:31 | 2026-02-09
شعث: نترقب اجتماع "مجلس السلام" في واشنطن لتثبيت تعهدات إعادة الإعمار
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
09/02/2026 21:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
09/02/2026 21:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
09/02/2026 21:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24