الاتحاد الأوروبي يدين تدابير إسرائيل لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية

أدان الاثنين الإجراءات الجديدة التي اتخذتها لتعزيز سيطرتها على وتمهيد الطريق أمام بناء مزيد من في الأراضي المحتلة.



ورأى المتحدث باسم الاتحاد أنور العنوني في تصريح للصحافيين أن هذه الإجراءات "خطوة أخرى في الاتجاه الخطأ"، مذكّرا بأن الاتحاد لا يعترف بالسيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.



وأضاف "وفقا لقرارات ذات الصلة، نؤكد مجددا أن الضم غير قانوني بموجب القانون الدولي".



وشدّد على أن "أي إجراء ملموس يُتخذ في هذا الاتجاه يُعَدّ انتهاكا للقانون الدولي".

