أضرار زراعيّة في سوريا بسبب المبيدات الإسرائيلية

تضرّرت عشرات دونمات القمح ومحاصيل زراعية أخرى، إضافة إلى نفوق في قطعان المواشي في ، جراء قيام الجيش برش مبيدات مجهولة على الأراضي الزراعية في .



وأكد مدير زراعة جمال علي في تصريح لصحيفة "الوطن"، تضرر حقل قمح في بلدة كودنة في ريف المحافظة الأوسط تقدر مساحته بنحو 80 دونما، بعد تعرضه لمواد كيماوية قام برشها الجيش الإسرائيلي.



وبيّن أن أثر الضرر كان واضحا من خلال موت محصول القمح بشكل كامل، ما شكل خسارة زراعية كبيرة وانعكس بشكل سلبي على معيشة المزارعين، الذين يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة والرعي.



وأشار إلى أن الجولة الميدانية على المناطق التي قام الجيش الإسرائيلي برشها بمواد سامة، أظهرت وقوع أضرار بيئية وزراعية جسيمة في المواقع المستهدفة، مؤكدا موت الغطاء النباتي بشكل كامل في المناطق التي تم رشها، ولا سيما الأعشاب والنباتات البرية، ما يعكس التأثير المباشر والخطير لهذه المواد على البيئة الطبيعية. (روسيا اليوم)

