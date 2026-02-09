مختار اركتب جريمة في تركيا... أطلق النار على 3 أشخاص

صدم مختار سابق في قرية تركية مواطنيه، بعد أن ظهر متباهياً بقتل رجلين وإصابة ثالث؛ بسبب خلاف بسيط أغضب القاتل الذي يقوم عمله في الأساس على رعاية السكان وخدمتهم.



وأطلق المختار النار على ركاب سيارة اصطدم بها بشكل طفيف، فقتل اثنين وأصاب الثالث. (ارم نيوز)

