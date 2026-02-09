بعد قرار الحكومة الإسرائيلية.. ترامب يعارض ضم تل أبيب للضفة الغربية

أعلن أن الرئيس الأميركي يعارض قرار ضم الضفة الغربية.



ولفت مسؤول في البيت الأبيض، أمس الاثنين، لسكاي نيوز عربية مجددا إلى معارضة لضم إسرائيل للضفة الغربية، وأوضح: "إن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف الإدارة في تحقيق السلام في المنطقة".



يأتي هذا تعليقا على قرار الحكومة الأخير، بتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية.



وكان الكابينت قد صادق في وقت سابق، الأحد الماضي، على قرارات لـ"تعميق مخطط الضم بالضفة وإزالة السرية على سجل الأراضي".



ووفق (وفا): "صادق الكابينت الإسرائيلي على قرارات ستؤدي إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبانٍ بملكية فلسطينية في المناطق أ".



وأضافت الوكالة: "تهدف هذه القرارات، التي يدفعها يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى توسيع كبير للاستعمار، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية".



ويقضي قرار آخر بسن قانون يلغي حظر بيع أراض في الضفة لغير العرب، وإلغاء شرط المصادقة على صفقة عقارات، وأن يكون بإمكان المستعمرين شراء أراضٍ بصفة شخصية وليس بواسطة شركات فقط، وإلغاء الشرط الحالي بأن يشتري يهود عموما ومستعمرون خصوصا عقارات، وبذلك يكون بإمكانهم شراء أراضٍ بحرية وبدون إجراءات بيروقراطية.

