تلويح إسرائيلي جديد بضرب إيران "قريبا"

لمحت إلى إمكانية شن ضربات على "قريبا"، في تصريح جديد يشير إلى أن التصعيد العسكري ضد احتمال وارد بقوة رغم المفاوضات التي تجريها مع .





والإثنين قال يسرائيل كاتس، إنه "كما كانت طائرات إف 35 حاسمة في الهجوم على البرنامج في حزيران 2025، فإنه من الممكن أن تستخدمها إسرائيل والولايات المتحدة ضد طهران مجددا قريبا".



وتضغط إسرائيل على من أجل شن هجوم على إيران، رغم المفاوضات التي تخوضها واشنطن وطهران في .

وأتى تصريح كاتس خلال "احتفال" شركة الصناعات الجوية بتسليم الجناح رقم 350 من طائراتها المقاتلة إلى شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، لإنتاج طائرات "إف 35" المقاتلة.

وأوضحت الشركة أن الجناح "تم إنتاجه وتجميعه باستخدام تقنيات تصنيع متطورة في منشآتها".



وتعد مقاتلات "إف 35" الأميركية من أهم مصادر التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.



وفي 18 يناير الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي وصول 3 طائرات من طراز إف 35 آي" إلى قاعدة نيفاتيم الجوية، تم شراؤها من شركة "لوكهيد مارتن"، مما رفع عدد طائرات "إف 35" التي تمتلكها إسرائيل إلى 48 طائرة، من أصل 50 طائرة تم الاتفاق على شرائها.



وتعد هذه الطائرات الثلاث جزءا من اتفاقية طويلة الأمد، لرفع عدد طائرات "إف 35" التي تمتلكها إسرائيل من 25 إلى 50 طائرة.



وتتبقى لإسرائيل آخر طائرتين، من المقرر تسليمهما في وقت لاحق من عام 2026.



ويوجد حاليا 1300 طائرة من طراز "إف 35" في الخدمة، لدى 11 دولة حول العالم.