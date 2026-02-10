تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

تلويح إسرائيلي جديد بضرب إيران "قريبا"

Lebanon 24
10-02-2026 | 01:23
تلويح إسرائيلي جديد بضرب إيران قريبا
تلويح إسرائيلي جديد بضرب إيران قريبا photos 0
لمحت إسرائيل إلى إمكانية شن ضربات على إيران "قريبا"، في تصريح جديد يشير إلى أن التصعيد العسكري ضد طهران احتمال وارد بقوة رغم المفاوضات التي تجريها مع واشنطن.


والإثنين قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه "كما كانت طائرات إف 35 حاسمة في الهجوم على البرنامج النووي الإيراني في حزيران 2025، فإنه من الممكن أن تستخدمها إسرائيل والولايات المتحدة ضد طهران مجددا قريبا".

وتضغط إسرائيل على الولايات المتحدة من أجل شن هجوم على إيران، رغم المفاوضات التي تخوضها واشنطن وطهران في سلطنة عمان.
وأتى تصريح كاتس خلال "احتفال" شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بتسليم الجناح رقم 350 من طائراتها المقاتلة إلى شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، لإنتاج طائرات "إف 35" المقاتلة.
وأوضحت الشركة أن الجناح "تم إنتاجه وتجميعه في إسرائيل باستخدام تقنيات تصنيع متطورة في منشآتها".

وتعد مقاتلات "إف 35" الأميركية من أهم مصادر التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وفي 18 يناير الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي وصول 3 طائرات من طراز إف 35 آي" إلى قاعدة نيفاتيم الجوية، تم شراؤها من شركة "لوكهيد مارتن"، مما رفع عدد طائرات "إف 35" التي تمتلكها إسرائيل إلى 48 طائرة، من أصل 50 طائرة تم الاتفاق على شرائها.

وتعد هذه الطائرات الثلاث جزءا من اتفاقية طويلة الأمد، لرفع عدد طائرات "إف 35" التي تمتلكها إسرائيل من 25 إلى 50 طائرة.

وتتبقى لإسرائيل آخر طائرتين، من المقرر تسليمهما في وقت لاحق من عام 2026.

ويوجد حاليا 1300 طائرة من طراز "إف 35" في الخدمة، لدى 11 دولة حول العالم.
