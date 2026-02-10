تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تقرير يكشف تناقض نتنياهو... هل كان على علم بهجوم 7 تشرين الأوّل؟

Lebanon 24
10-02-2026 | 08:40
A-
A+
تقرير يكشف تناقض نتنياهو... هل كان على علم بهجوم 7 تشرين الأوّل؟
تقرير يكشف تناقض نتنياهو... هل كان على علم بهجوم 7 تشرين الأوّل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن تقريراً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية كشفت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى منذ عام 2018، تقارير مفصلة عن خطط لهجوم حماس الذي نفذته الحركة في 7 تشرين الأول 2023.
 
وكشفت الوثائق، التي أطلق عليها اسم "جدار أريحا"، أن "حماس طورت بين عامي 2018 و2022 مخططا عملياتيا شاملا لهجوم منسق ومتعدد الجبهات ضد القواعد العسكرية الإسرائيلية والتجمعات المدنية جنوبي إسرائيل".

وبحسب الصحيفة، اطلع نتنياهو على معلومات استخباراتية حول خطط حماس عدة مرات خلال السنوات التي سبقت هجوم 7 تشرين الأول، رغم نفيه العلني المتكرر معرفته بالوثيقة.

وفي 16 نيسان 2018، سلمت فرقة البحث التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) على المساعدين العسكريين لرئيس الوزراء ووزير الدفاع، وعلى مجلس الأمن القومي، ورؤساء الشاباك والموساد، ومكتب رئيس هيئة الأركان، ومكاتب بعض كبار الضباط، وثيقة استخباراتية خاصة كتبها "خبراء في شؤون حماس".
 
وجاء في العنوان الفرعي لهذه الوثيقة: "هل الجناح العسكري لحماس يبني قواته لهجوم واسع على أراضينا؟".

وذكرت الوثيقة أن "جهاز العمليات في الجناح العسكري لحماس وضع خطة لهجوم مبادر بتشكيل واسع، تهدف إلى الهجوم والسيطرة على قواعد في محيط قطاع غزة، إضافة إلى استهداف مواقع مدنية في الغلاف وفي عمق إسرائيل".

ونفى نتنياهو تلقيه أي معلومات استخباراتية تفيد أن حماس كانت تخطط لهجوم كبير خلال السنوات التي سبقت السابع من تشرن الأول.

وعندما سئل من قبل مراقب الدولة متنياهو إنغلمان، خلال التحقيق في الإخفاقات التي سمحت بوقوع الهجوم، قال مكتب نتنياهو إن "رئيس الوزراء لم يتلق ولم يعرض عليه أي إحاطة بشأن وثيقة (جدار أريحا) إلا بعد اندلاع حرب غزة"، وإنه "لم يعرض عليه أي مخطط لحماس لتنفيذ اقتحام واسع داخل إسرائيل".
 
غير أن المواد التي نشرها نتنياهو نفسه بدت متناقضة مع هذه الادعاءات.

ففي الوثيقة المكونة من 55 صفحة التي أرسلها إلى مكتب مراقب الدولة الأسبوع الماضي، أقر نتنياهو بتلقيه تقرير الاستخبارات الصادر في نيسان 2018، لكنه اقتبس بشكل انتقائي فقط التقييم الأكثر تحفظا، الذي جاء فيه أن حماس لديها "قدرة أساسية على تنفيذ عدة هجمات متزامنة"، لكن بسبب عوامل مختلفة فإن ذلك "غير مرجح في الوقت الحالي".

وبحسب الصحيفة، تم حذف الجملة الختامية من الفقرة نفسها، التي كانت تحذر من أن "الخطة تشير إلى وجود طموحات مستقبلية لدى الحركة"، وأنها "تعتزم تعزيز قدراتها مستقبلا". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يفلت من المسؤولية وهذا هدفه الأساسي من قانون لجنة التحقيق في هجوم 7 تشرين الأول
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تصدق على تشكيل لجنة تحقيق وطنية في أحداث 7 تشرين الأول
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سرقة مجوهرات ثمينة منه في تشرين الأول.. تقرير يكشف ثغرات أمنية خطيرة في متحف اللوفر
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24
55 صفحة عن 7 تشرين الأول.. نتنياهو يردّ بلا مسؤولية والمعارضة تتهمه بالانتقائية
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

الأمن القومي

وزير الدفاع

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

سكاي نيوز

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:37 | 2026-02-10
Lebanon24
13:31 | 2026-02-10
Lebanon24
13:27 | 2026-02-10
Lebanon24
13:20 | 2026-02-10
Lebanon24
13:19 | 2026-02-10
Lebanon24
13:15 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24