تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
تقرير يكشف تناقض نتنياهو... هل كان على علم بهجوم 7 تشرين الأوّل؟
Lebanon 24
10-02-2026
|
08:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
سكاي نيوز
عربية" أن تقريراً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"
الإسرائيلية
كشفت أن رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
تلقى منذ عام 2018، تقارير مفصلة عن خطط لهجوم
حماس
الذي نفذته الحركة في 7 تشرين الأول 2023.
وكشفت الوثائق، التي أطلق عليها اسم "جدار أريحا"، أن "حماس طورت بين عامي 2018 و2022 مخططا عملياتيا شاملا لهجوم منسق ومتعدد الجبهات ضد القواعد العسكرية الإسرائيلية والتجمعات المدنية جنوبي
إسرائيل
".
وبحسب الصحيفة، اطلع
نتنياهو
على معلومات استخباراتية حول خطط حماس عدة مرات خلال السنوات التي سبقت هجوم 7 تشرين الأول، رغم نفيه العلني المتكرر معرفته بالوثيقة.
وفي 16 نيسان 2018، سلمت فرقة البحث التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) على المساعدين العسكريين لرئيس الوزراء ووزير الدفاع، وعلى مجلس
الأمن القومي
، ورؤساء الشاباك والموساد، ومكتب رئيس هيئة الأركان، ومكاتب بعض كبار الضباط، وثيقة استخباراتية خاصة كتبها "خبراء في شؤون حماس".
وجاء في العنوان الفرعي لهذه الوثيقة: "هل الجناح العسكري لحماس يبني قواته لهجوم واسع على أراضينا؟".
وذكرت الوثيقة أن "جهاز العمليات في الجناح العسكري لحماس وضع خطة لهجوم مبادر بتشكيل واسع، تهدف إلى الهجوم والسيطرة على قواعد في محيط
قطاع غزة
، إضافة إلى استهداف مواقع مدنية في الغلاف وفي عمق إسرائيل".
ونفى نتنياهو تلقيه أي معلومات استخباراتية تفيد أن حماس كانت تخطط لهجوم كبير خلال السنوات التي سبقت السابع من تشرن الأول.
وعندما سئل من قبل مراقب الدولة متنياهو إنغلمان، خلال التحقيق في الإخفاقات التي سمحت بوقوع الهجوم، قال مكتب نتنياهو إن "رئيس الوزراء لم يتلق ولم يعرض عليه أي إحاطة بشأن وثيقة (جدار أريحا) إلا بعد اندلاع حرب غزة"، وإنه "لم يعرض عليه أي مخطط لحماس لتنفيذ اقتحام واسع داخل إسرائيل".
غير أن المواد التي نشرها نتنياهو نفسه بدت متناقضة مع هذه الادعاءات.
ففي الوثيقة المكونة من 55 صفحة التي أرسلها إلى مكتب مراقب الدولة الأسبوع الماضي، أقر نتنياهو بتلقيه تقرير الاستخبارات الصادر في نيسان 2018، لكنه اقتبس بشكل انتقائي فقط التقييم الأكثر تحفظا، الذي جاء فيه أن حماس لديها "قدرة أساسية على تنفيذ عدة هجمات متزامنة"، لكن بسبب عوامل مختلفة فإن ذلك "غير مرجح في الوقت الحالي".
وبحسب الصحيفة، تم حذف الجملة الختامية من الفقرة نفسها، التي كانت تحذر من أن "الخطة تشير إلى وجود طموحات مستقبلية لدى الحركة"، وأنها "تعتزم تعزيز قدراتها مستقبلا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يفلت من المسؤولية وهذا هدفه الأساسي من قانون لجنة التحقيق في هجوم 7 تشرين الأول
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يفلت من المسؤولية وهذا هدفه الأساسي من قانون لجنة التحقيق في هجوم 7 تشرين الأول
10/02/2026 20:44:24
10/02/2026 20:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هآرتس: اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تصدق على تشكيل لجنة تحقيق وطنية في أحداث 7 تشرين الأول
Lebanon 24
هآرتس: اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تصدق على تشكيل لجنة تحقيق وطنية في أحداث 7 تشرين الأول
10/02/2026 20:44:24
10/02/2026 20:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سرقة مجوهرات ثمينة منه في تشرين الأول.. تقرير يكشف ثغرات أمنية خطيرة في متحف اللوفر
Lebanon 24
بعد سرقة مجوهرات ثمينة منه في تشرين الأول.. تقرير يكشف ثغرات أمنية خطيرة في متحف اللوفر
10/02/2026 20:44:24
10/02/2026 20:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
55 صفحة عن 7 تشرين الأول.. نتنياهو يردّ بلا مسؤولية والمعارضة تتهمه بالانتقائية
Lebanon 24
55 صفحة عن 7 تشرين الأول.. نتنياهو يردّ بلا مسؤولية والمعارضة تتهمه بالانتقائية
10/02/2026 20:44:24
10/02/2026 20:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بنيامين نتنياهو
الأمن القومي
وزير الدفاع
الإسرائيلية
مجلس الأمن
الإسرائيلي
سكاي نيوز
قطاع غزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
الشركات الناشئة.. هل تكون الحل السحري للاقتصاد المصري؟
Lebanon 24
الشركات الناشئة.. هل تكون الحل السحري للاقتصاد المصري؟
13:37 | 2026-02-10
10/02/2026 01:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إصلاح نظام الهجرة في كيبيك يضع آلاف المهاجرين أمام مصير مجهول
Lebanon 24
إصلاح نظام الهجرة في كيبيك يضع آلاف المهاجرين أمام مصير مجهول
13:31 | 2026-02-10
10/02/2026 01:31:41
Lebanon 24
Lebanon 24
آلاف الجنود يتأهبون للانتشار في غزة.. اليكم عن "أولى الدول" الواصلة إلى القطاع
Lebanon 24
آلاف الجنود يتأهبون للانتشار في غزة.. اليكم عن "أولى الدول" الواصلة إلى القطاع
13:27 | 2026-02-10
10/02/2026 01:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق يعلن القبض على "والي داعش" في الأنبار
Lebanon 24
العراق يعلن القبض على "والي داعش" في الأنبار
13:20 | 2026-02-10
10/02/2026 01:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني يتحدث عن "تطور تدريجي" في مسقط: إليكم ما قاله عن واشنطن
Lebanon 24
لاريجاني يتحدث عن "تطور تدريجي" في مسقط: إليكم ما قاله عن واشنطن
13:19 | 2026-02-10
10/02/2026 01:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
01:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
09:01 | 2026-02-10
10/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
07:13 | 2026-02-10
10/02/2026 07:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضابط من نظام الأسد" يريدُ إسرائيل.. كان في الفرقة الرابعة وينشطُ في السويداء!
Lebanon 24
"ضابط من نظام الأسد" يريدُ إسرائيل.. كان في الفرقة الرابعة وينشطُ في السويداء!
15:47 | 2026-02-09
09/02/2026 03:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:37 | 2026-02-10
الشركات الناشئة.. هل تكون الحل السحري للاقتصاد المصري؟
13:31 | 2026-02-10
إصلاح نظام الهجرة في كيبيك يضع آلاف المهاجرين أمام مصير مجهول
13:27 | 2026-02-10
آلاف الجنود يتأهبون للانتشار في غزة.. اليكم عن "أولى الدول" الواصلة إلى القطاع
13:20 | 2026-02-10
العراق يعلن القبض على "والي داعش" في الأنبار
13:19 | 2026-02-10
لاريجاني يتحدث عن "تطور تدريجي" في مسقط: إليكم ما قاله عن واشنطن
13:15 | 2026-02-10
ترامب: الإيرانيون لا يصدّقون أننا سنهاجمهم فعلاً
فيديو
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
10/02/2026 20:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 20:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 20:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24