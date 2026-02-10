تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترسانة صواريخ إيرانية تشكّل كابوسا لأميركا.. تقرير يتحدث عنها

Lebanon 24
10-02-2026 | 10:00
A-
A+
ترسانة صواريخ إيرانية تشكّل كابوسا لأميركا.. تقرير يتحدث عنها
ترسانة صواريخ إيرانية تشكّل كابوسا لأميركا.. تقرير يتحدث عنها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا تزال التوترات بين الولايات المتحدة وإيران متصاعدة على خلفية حملة القمع الأخيرة التي شنتها إيران ضد المتظاهرين، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف، ودفعت الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى المنطقة. وقد تكهن بعض المراقبين بأن هذا الحشد العسكري الأميركي قد يكون مقدمة لضربة عسكرية داخل إيران، على غرار عملية "مطرقة منتصف الليل" التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني في حزيران 2025.  

واعتبر موقع " the National Interest"، في تقرير، أنّه إذا ما وصلت التوترات الحالية إلى حد المواجهة العسكرية، فمن المرجح أن ترد إيران بإطلاق آلاف الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الانتحارية على المواقع الأمريكية في المنطقة.  

وقال الموقع:" تمتلك إيران ترسانة صواريخ باليستية متعددة الأوجه، تضم أنواعًا مختلفة من الذخائر ذات قدرات متفاوتة. وتشمل أبرز الصواريخ التي قد تشكل تهديدًا للقوات الأميركية: خرمشهر، سجيل، عماد، غادر-110، فتاح-1، حاج قاسم، خيبر شكان، ودزفول. ويتراوح مدى هذه الذخائر بين 620 و1240 ميلًا. سيؤدي ذلك إلى وضع 31 قاعدة أميركية تضم قوات أميركية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ضمن نطاق ترسانة إيران. تقع غالبية هذه المواقع في دول قريبة من إيران، ولا سيما معسكر عريفجان في الكويت، وقاعدة البحرين البحرية في البحرين، وقاعدة العديد الجوية في قطر، وهي مراكز قيادة الجيش الأميركي والبحرية الأميركية والقوات الجوية الأميركية في منطقة الخليج العربي".

ولفت التقرير إلى أنّه قد تتعرض قواعد أخرى قريبة في العراق والأردن والسعودية والإمارات وعُمان وتركيا للخطر أيضاً. وكذلك بعض المنشآت الأميركية خارج الشرق الأوسط، مثل القواعد الأمريكية في اليونان وبلغاريا ورومانيا، التي لا تزال ضمن مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية. وإلى جانب الصواريخ الباليستية، تمتلك إيران ترسانة كبيرة ومتطورة من أنظمة الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه . وتتمتع طائرات "شاهد" المسيرة سيئة السمعة ، والتي تتعدد أنواعها، بالقدرة على الطيران لمئات الأميال وإيصال حمولات فتاكة بدقة عالية. وقد سبق أن واجه الأسطول الجوي والبحري الأميركي طائرات إيران بدون طيار عندما اقتربت طائرة شاهد-129 متوسطة الحجم بشكل كبير من مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن القتالية، مما دفع طائرة مقاتلة من طراز إف-35 سي لايتنينغ 2 تابعة لسلاح مشاة البحرية إلى إسقاطها".  

وقال الموقع أنّه "في حال نشوب مواجهة محتملة مع إيران، يتوقع الجيش الأميركي أن تشن أسراب من الطائرات الإيرانية الانتحارية المسيرة هجمات على القواعد الجوية والقوات البحرية في المنطقة. ورغم سهولة التعامل مع الذخائر الإيرانية المتسكعة فرادى، إلا أن المهمة تصبح بالغة الصعوبة عند نشرها بأعداد كبيرة. هذه هي الاستراتيجية الكامنة وراء أسراب الطائرات المسيرة: إذ تطلق إيران عشرات القذائف الرخيصة التي يمكن التخلص منها على أمل إغراق قدرات الدفاع الجوي للخصم، وقد تتمكن بعضها من التسلل إلى أهدافها، مُلحقةً بها أضرارًا جسيمة. علاوة على ذلك، فإن دمج الصواريخ المتطورة مع الطائرات المسيرة يُصعّب على الدفاعات الجوية الأمريكية رصد الصواريخ واستهدافها، مما يزيد من فرص نجاحها في إصابة الأهداف".

وأشار التقرير، إلى أنّ الجيش الأميركي نقل أصولاً كبيرة للدفاع الجوي في المنطقة، بما في ذلك مدمرات من فئة أرلي بيرك وبطاريات صواريخ باتريوت MIM-104 وبطاريات الدفاع الجوي الطرفي عالي الارتفاع (THAAD)، استعداداً لهجمات أسراب الطائرات بدون طيار. وفي حال وقوع اشتباك عسكري مع إيران، فإن التحدي الرئيسي الذي سيواجه الجيش الأميركي هو القضاء على تهديد طهران بالصواريخ الباليستية وأنظمة الطائرات المسيرة ذات الاتجاه الواحد".  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سفينة شحن تتحوّل إلى "ترسانة".. تسريب صور لمنصة صواريخ صينية عائمة
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
في دولة آسيوية.. ترسانة صواريخ صينية "مُرعبة"
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الحملات الإعلامية تشكل جزءا من الحرب المركبة المصمَّمة ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تعني زيارة وزير خارجية فرنسا إلى لبنان؟ تقريرٌ إماراتي يتحدث
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الإيرانية

الإيراني

السعودية

الرئيسي

العراق

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:37 | 2026-02-10
Lebanon24
13:31 | 2026-02-10
Lebanon24
13:27 | 2026-02-10
Lebanon24
13:20 | 2026-02-10
Lebanon24
13:19 | 2026-02-10
Lebanon24
13:15 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24