تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد الإطاحة بمادورو.. النفط الفنزويلي يتجه إلى إسرائيل

Lebanon 24
10-02-2026 | 12:54
A-
A+
بعد الإطاحة بمادورو.. النفط الفنزويلي يتجه إلى إسرائيل
بعد الإطاحة بمادورو.. النفط الفنزويلي يتجه إلى إسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت وكالة "بلومبرغ" اليوم الثلاثاء، عن شحن أول شحنة من النفط الخام الفنزويلي إلى إسرائيل، في خطوة تأتي عقب استئناف الصادرات النفطية بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الشحنة في طريقها إلى مجموعة تُعد أكبر معالج للنفط الخام في دول حوض المتوسط. وتُعتبر هذه الشحنة الأولى من نوعها التي تصل إلى إسرائيل من فنزويلا منذ منتصف عام 2020، حيث بلغت الواردات آنذاك نحو 470 ألف برميل وفق بيانات شركة "كيبلر".

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل لا تفصح عادة عن مصادر نفطها الخام، كما تعتمد ناقلاتها أسلوب "الاختفاء" من أنظمة التتبع الرقمية عند اقترابها من الموانئ.

وتُعد هذه الصفقة مؤشراً بارزاً على تغيير مسار النفط الفنزويلي بعد إزاحة مادورو عن السلطة، في ظل إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستتولى الإشراف على مبيعات الخام في البلاد.

يُذكر أنه قبل العملية الأميركية التي أسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته، كان القسم الأكبر من الإنتاج يتجه نحو الصين، إلا أنه ومنذ الثالث من كانون الثاني الماضي، بدأت الشحنات الفنزويلية تتوزع على وجهات جديدة شملت الهند وإسبانيا والولايات المتحدة، وصولاً إلى إسرائيل.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ: فنزويلا تشحن أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل مع استئناف صادرات النفط بعد الإطاحة بمادورو
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 23:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الفنزويلية المؤقتة تفرج عن أول معتقلين أميركيين منذ الإطاحة بمادورو
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 23:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إعادة هيكلة ديون فنزويلا تصبح احتمالاً واقعيًا بعد الإطاحة بمادورو
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 23:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان لترامب: لا يجب جر فنزويلا إلى عدم الاستقرار بعد الإطاحة بمادورو
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 23:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

إسرائيل

إسبانيا

بلومبرغ

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:56 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:48 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:24 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:22 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-10
Lebanon24
15:56 | 2026-02-10
Lebanon24
15:48 | 2026-02-10
Lebanon24
15:24 | 2026-02-10
Lebanon24
15:22 | 2026-02-10
Lebanon24
15:18 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24