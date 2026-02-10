بعد الإطاحة بمادورو.. النفط الفنزويلي يتجه إلى إسرائيل

كشفت وكالة " " اليوم الثلاثاء، عن شحن أول شحنة من الخام الفنزويلي إلى ، في خطوة تأتي عقب استئناف الصادرات النفطية بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.



ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الشحنة في طريقها إلى مجموعة تُعد أكبر معالج للنفط الخام في دول حوض المتوسط. وتُعتبر هذه الشحنة الأولى من نوعها التي تصل إلى إسرائيل من فنزويلا منذ منتصف عام 2020، حيث بلغت الواردات آنذاك نحو 470 ألف برميل وفق بيانات شركة "كيبلر".



وأشار التقرير إلى أن إسرائيل لا تفصح عادة عن مصادر نفطها الخام، كما تعتمد ناقلاتها أسلوب "الاختفاء" من أنظمة التتبع الرقمية عند اقترابها من الموانئ.



وتُعد هذه الصفقة مؤشراً بارزاً على تغيير مسار النفط الفنزويلي بعد إزاحة مادورو عن السلطة، في ظل إعلان الأميركي أنها ستتولى الإشراف على مبيعات الخام في البلاد.



يُذكر أنه قبل العملية الأميركية التي أسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته، كان القسم الأكبر من الإنتاج يتجه نحو ، إلا أنه ومنذ الثالث من كانون الثاني الماضي، بدأت الشحنات الفنزويلية تتوزع على وجهات جديدة شملت وإسبانيا والولايات المتحدة، وصولاً إلى إسرائيل.





Advertisement