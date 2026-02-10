تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
واشنطن توقف دعمها لبرامج التمويل المناخي في صندوق النقد
Lebanon 24
10-02-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقفت
الولايات المتحدة
دعمها للقروض المرتبطة بتمويل المناخ داخل
صندوق النقد الدولي
، حيث صوتت بـ"لا" أو امتنعت عن التصويت على برامج كانت تدعمها سابقاً، في إطار تحول يُنسب إلى أولويات إدارة الرئيس
دونالد ترامب
الجديدة.
ووفق بيانات وزارة الخزانة
الأمريكية
، امتنعت
واشنطن
خلال 12 تصويتاً لمجلس المديرين التنفيذيين للصندوق منذ تولي
ترامب
منصبه، عن دعم تسهيلات ائتمانية جديدة أو قائمة ضمن "صندوق الصمود والاستدامة". وشمل ذلك قروضاً مثل 1.4 مليار دولار لباكستان و1.3 مليار دولار لمصر، بالإضافة إلى مراجعات لبرامج في دول أخرى.
يمثل هذا الموقف تراجعاً عن السياسة التي اتبعتها إدارة الرئيس السابق
جو بايدن
، والتي دعمت كل برامج الصندوق المرتبطة بالمناخ منذ إطلاقه في تشرين الأول 2022 لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة التحديات المناخية. كما ينسجم مع معارضة ترامب السابقة للمبادرات البيئية العالمية، كما ظهر في انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق
باريس
للمناخ.
