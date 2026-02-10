تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
واشنطن توقف دعمها لبرامج التمويل المناخي في صندوق النقد

Lebanon 24
10-02-2026 | 14:00
أوقفت الولايات المتحدة دعمها للقروض المرتبطة بتمويل المناخ داخل صندوق النقد الدولي، حيث صوتت بـ"لا" أو امتنعت عن التصويت على برامج كانت تدعمها سابقاً، في إطار تحول يُنسب إلى أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة.

ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، امتنعت واشنطن خلال 12 تصويتاً لمجلس المديرين التنفيذيين للصندوق منذ تولي ترامب منصبه، عن دعم تسهيلات ائتمانية جديدة أو قائمة ضمن "صندوق الصمود والاستدامة". وشمل ذلك قروضاً مثل 1.4 مليار دولار لباكستان و1.3 مليار دولار لمصر، بالإضافة إلى مراجعات لبرامج في دول أخرى.

يمثل هذا الموقف تراجعاً عن السياسة التي اتبعتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والتي دعمت كل برامج الصندوق المرتبطة بالمناخ منذ إطلاقه في تشرين الأول 2022 لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة التحديات المناخية. كما ينسجم مع معارضة ترامب السابقة للمبادرات البيئية العالمية، كما ظهر في انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ.
مواضيع ذات صلة
أوضاع المصارف والانتظام المالي والإصلاحات الهيكلية بين البساط ووفد صندوق النقد الدولي
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي لسكاي نيوز عربية: نتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% خلال العام الجاري
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: الأسواق الناشئة مرنة ومؤتمر العلا فرصة لمعايرة السياسات الاقتصادية العالمية
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مديرة صندوق النقد: نحن في عالم أكثر عُرضة للصدمات
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

صندوق النقد الدولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

النقد الدولي

الأمريكية

جو بايدن

دونالد

