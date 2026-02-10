واشنطن توقف دعمها لبرامج التمويل المناخي في صندوق النقد

أوقفت دعمها للقروض المرتبطة بتمويل المناخ داخل ، حيث صوتت بـ"لا" أو امتنعت عن التصويت على برامج كانت تدعمها سابقاً، في إطار تحول يُنسب إلى أولويات إدارة الرئيس الجديدة.



ووفق بيانات وزارة الخزانة ، امتنعت خلال 12 تصويتاً لمجلس المديرين التنفيذيين للصندوق منذ تولي منصبه، عن دعم تسهيلات ائتمانية جديدة أو قائمة ضمن "صندوق الصمود والاستدامة". وشمل ذلك قروضاً مثل 1.4 مليار دولار لباكستان و1.3 مليار دولار لمصر، بالإضافة إلى مراجعات لبرامج في دول أخرى.



يمثل هذا الموقف تراجعاً عن السياسة التي اتبعتها إدارة الرئيس السابق ، والتي دعمت كل برامج الصندوق المرتبطة بالمناخ منذ إطلاقه في تشرين الأول 2022 لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة التحديات المناخية. كما ينسجم مع معارضة ترامب السابقة للمبادرات البيئية العالمية، كما ظهر في انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق للمناخ.



Advertisement