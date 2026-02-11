ستكون على مراحل.. خطة أميركية لتفكيك سلاح حماس

يعتزم فريق أميركي يضم للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس عرض خطة "نزع السلاح" على حركة " " خلال أسابيع، وفق ما أفادت صحيفة " تايمز".



وبحسب الصحيفة، فإن خطة نزع سلاح حماس، ستكون على مراحل، وقد تستغرق أشهرا أو أكثر للتنفيذ.



وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين، إن مسودة الخطة، تسمح لحماس بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة مؤقتا، مقابل تسليم الأسلحة القادرة على ضرب .



وأشارت الصحيفة إلى وجود خلافات داخل حماس حول نزع السلاح، وسط مخاوف من فقدان السيطرة على .



وأضافت الصحيفة أن ترى أن نزع سلاح حماس، شرط أساسي لنشر قوة دولية، وإطلاق عملية إعادة إعمار غزة.



وأكدت الصحيفة أن إسرائيل، لن تسحب قواتها من غزة قبل نزع سلاح حماس وباقي الفصائل المسلحة.



