عربي-دولي
ستكون على مراحل.. خطة أميركية لتفكيك سلاح حماس
Lebanon 24
11-02-2026
|
00:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتزم فريق أميركي يضم
المبعوث الخاص
للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ستيف ويتكوف وصهر الرئيس
جاريد كوشنر
عرض خطة "نزع السلاح" على حركة "
حماس
" خلال أسابيع، وفق ما أفادت صحيفة "
نيويورك
تايمز".
وبحسب الصحيفة، فإن خطة نزع سلاح حماس، ستكون على مراحل، وقد تستغرق أشهرا أو أكثر للتنفيذ.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين، إن مسودة الخطة، تسمح لحماس بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة مؤقتا، مقابل تسليم الأسلحة القادرة على ضرب
إسرائيل
.
وأشارت الصحيفة إلى وجود خلافات داخل حماس حول نزع السلاح، وسط مخاوف من فقدان السيطرة على
قطاع غزة
.
وأضافت الصحيفة أن
إدارة ترامب
ترى أن نزع سلاح حماس، شرط أساسي لنشر قوة دولية، وإطلاق عملية إعادة إعمار غزة.
وأكدت الصحيفة أن إسرائيل، لن تسحب قواتها من غزة قبل نزع سلاح حماس وباقي الفصائل المسلحة.
