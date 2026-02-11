وزير عدل جديد في اسطنبول.. اليكم من عيّنه اردوغان

أعلن الرئيس تعيين في إسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية، وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.



وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن ، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية أكرم إمام في من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.



وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد على هزيمة ، مرشحا عن حزب الشعب المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.



وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم أردوغان.