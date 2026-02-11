تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تمرد جمهوري في "النواب" يحرم ترامب من سلطة الرسوم الجمركية

Lebanon 24
11-02-2026 | 03:02
A-
A+
تمرد جمهوري في النواب يحرم ترامب من سلطة الرسوم الجمركية
تمرد جمهوري في النواب يحرم ترامب من سلطة الرسوم الجمركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فشلت قيادة الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي في تمرير إجراء تشريعي كان سيمنع المشرعين من إجبار المجلس على التصويت بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد تمرد داخل الحزب أسقط المشروع بفارق ضئيل.

صوّت المجلس مساء الثلاثاء ضد الإجراء بنتيجة 214 مقابل 217، بعد انضمام 3 نواب جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين لإفشاله، في انتكاسة بارزة لقيادة الحزب الجمهوري.

سعى قادة الجمهوريين إلى إدراج بند ضمن قاعدة تنظيم مناقشة مشروع قانون حول أمن الطاقة الأميركي، يقضي بمنع أي نائب من إجبار المجلس على التصويت على رسوم ترامب حتى 31 تموز المقبل. يعتمد ترامب على إعلان "حالة طوارئ وطنية" لفرض الرسوم، وكان النص المقترح يهدف عملياً إلى تعطيل قدرة الكونغرس على إنهاء هذه الحالة خلال تلك الفترة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة المكسيك: الرسوم الجمركية الأميركية "المجحفة" قد تخنق اقتصاد كوبا
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الرسوم الجمركية من الممكن أن تكون أشد قسوة لكننا نتساهل في هذا الأمر
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: من بين أسباب النجاح الكبير الذي حققناه هو الرسوم الجمركية
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"تمرد ناعم"؟ الدولة تحت إمرة "العسكريين"!
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

دونالد ترامب

الديمقراطيين

الديمقراطي

الكونغرس

الجمهوري

ديمقراطي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-02-11
Lebanon24
04:19 | 2026-02-11
Lebanon24
04:18 | 2026-02-11
Lebanon24
04:07 | 2026-02-11
Lebanon24
04:03 | 2026-02-11
Lebanon24
03:49 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24