عربي-دولي
تمرد جمهوري في "النواب" يحرم ترامب من سلطة الرسوم الجمركية
Lebanon 24
11-02-2026
|
03:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
فشلت قيادة الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي في تمرير إجراء تشريعي كان سيمنع المشرعين من إجبار المجلس على التصويت بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها
الرئيس دونالد ترامب
، وذلك بعد تمرد داخل الحزب أسقط المشروع بفارق ضئيل.
صوّت المجلس مساء الثلاثاء ضد الإجراء بنتيجة 214 مقابل 217، بعد انضمام 3 نواب جمهوريين إلى جميع
الديمقراطيين
لإفشاله، في انتكاسة بارزة لقيادة الحزب
الجمهوري
.
سعى قادة الجمهوريين إلى إدراج بند ضمن قاعدة تنظيم مناقشة مشروع قانون حول أمن الطاقة الأميركي، يقضي بمنع أي نائب من إجبار المجلس على التصويت على رسوم
ترامب
حتى 31
تموز
المقبل. يعتمد ترامب على إعلان "حالة طوارئ وطنية" لفرض الرسوم، وكان النص المقترح يهدف عملياً إلى تعطيل قدرة
الكونغرس
على إنهاء هذه الحالة خلال تلك الفترة.
