المالكي: لضرورة حصر السلاح بيد الدولة العراقية

شدد رئيس ائتلاف ومرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء ، اليوم الأربعاء على ضرورة "حصر السلاح بيد الدولة ووجود جيش واحد".



وقال المالكي ان"الشعب عانى طويلًا من الحروب والعنف ويستحق اليوم أن يعيش بأمان وكرامة".



وأوضح أن "التهدئة وتكاتف الجميع وبسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ووجود جيش واحد يضم أبناء جميع مكونات الشعب تحت قيادة للقوات المسلحة تمثل الأساس لبناء دولة مستقرة".



وأضاف: "هذا الاستقرار يهيّئ بيئة آمنة تشجّع الاستثمار وتوفّر فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في استكمال مسيرة البناء والإعمار في جميع أنحاء الوطن".



