عربي-دولي
كيف سيكون شكل الهجوم الأميركي على إيران؟ صحيفة إسرائيلية تتوقعه
Lebanon 24
11-02-2026
|
11:00
photos
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً تحدثت فيه عن شكل الهجوم الأميركي المُحتمل على
إيران
.
ويقول التقرير إن
طهران
وصفت جولة المحادثات الأخيرة في مسقط بأنها "إيجابية"، لكن
إسرائيل
وجدت أنه ما من "اختراق ملموس" ضمن المفاوضات، مُعتبرة أن المسار ما زال محكوماً بسقف إدارة الأزمة وتجنب التصعيد.
ويرى أفنير فيلان الخبير
الإسرائيلي
في الشؤون
الإيرانية
أن الفجوة بين
واشنطن
وطهران، عقب الجولة الأخيرة من المحادثات، تجعل التوصل إلى اتفاق أمراً شبه مستحيل، في ظل غياب "منطقة اتفاق ممكن" بين الطرفين.
وأوضح فيلان في مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" أن واشنطن تسعى لتقويض النظام
الإيراني
عبر الضغوط العسكرية والاقتصادية، بينما تصر طهران على حصر التفاوض في الملف
النووي
بسقف لا يقل عن مكتسبات اتفاق 2015، وهو ما ترفضه إدارة الرئيس الأمريكي
دونالد
ترمب جملة وتفصيلا، مما يجعل المحادثات الحالية مجرد ساحة للمماطلة ووسيلة لكسب الوقت.
ويرى الكاتب أن البدائل المتاحة في حال فشل التفاوض تبدو قاتمة للطرفين؛ فإيران تواجه وضعاً اقتصادياً متدهوراً تحت وطأة
العقوبات
المشددة، لكنها تراهن على قدرتها على القمع الداخلي للبقاء.
وفي المقابل، تلوِّح واشنطن بالخيار العسكري لكنها تتردد في تنفيذه خشية عدم تحقيق نتائج حاسمة أو جر
الولايات المتحدة
إلى حرب طويلة الأمد لا ترغب فيها، خاصة بعد تهديد طهران باستهداف القواعد الأميركية وإسرائيل فور تعرضها لأي اعتداء.
ويستعرض المقال 4 سيناريوهات محتملة:
1- اتفاق نووي جديد: وهو احتمال ضئيل وسيكون "اتفاقاً سيئاً" إن حدث.
2- استمرار حالة الجمود والمماطلة في انتظار تغيرات داخلية في القيادة الإيرانية.
3- "ضربة رمزية" محدودة تتيح لترمب إعلان النصر دون حل جذري للمشكلة.
4- تشن أميركا هجوماً شاملاً يهدف إلى زعزعة النظام الإيراني وربما إسقاطه.
بيد أن فيلان يقول إن هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا عبر استهداف القيادة
العليا
للنظام.
ويخلص المقال إلى أن امتلاك إيران كميات كبيرة من اليورانيوم العالي التخصيب يجعلها أكثر اقتناعاً بأن السلاح النووي هو الضمانة الوحيدة لبقائها، مما يعني أن تحوّلها إلى دولة نووية سيقلب معادلات الردع والاستقرار في المنطقة رأسا على عقب.
الولايات المتحدة
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيرانية
الإيراني
العقوبات
دونالد
