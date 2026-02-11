تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

قناة "إيران إنتر ناشيونال": هكذا نقل 6 دبلوماسيين دولارات إلى "حزب الله"

Lebanon 24
11-02-2026 | 06:50
قناة إيران إنتر ناشيونال: هكذا نقل 6 دبلوماسيين دولارات إلى حزب الله
قناة إيران إنتر ناشيونال: هكذا نقل 6 دبلوماسيين دولارات إلى حزب الله photos 0
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ تقارير حديثة كشفت أن دبلوماسيين إيرانيين كبار نقلوا مبالغ نقدية كبيرة إلى بيروت في الأشهر الأخيرة، مستخدمين جوازات سفر دبلوماسية لتحويل الأموال إلى "حزب الله".

وبحسب قناة "إيران إنتر ناشيونال"، قالت مصادر، إنّ عمليات نقل الاموال شملت 6 دبلوماسيين إيرانيين على الأقل كانوا يحملون حقائب مليئة بالدولارات الأميركية على متن رحلات تجارية إلى لبنان.

وشكّلت عمليات تسليم الأموال جزءاً من الجهود المبذولة لمساعدة حزب الله على إعادة بناء موارده المالية وقدرته العملياتية، بعد تعرضه لضربات كبيرة في قيادته ومخزونات أسلحته وشبكات تمويله.

ومن بين المتورطين محمد إبراهيم طاهريانفرد، السفير السابق لدى تركيا وكبير مسؤولي وزارة الخارجية، ومحمد رضا شيرخودائي، الدبلوماسي المخضرم والقنصل العام السابق في باكستان، وشقيقه حميد رضا شيرخودائي، ورضا ندائي، وعباس عسكري، وأمير حمزة شيرانيراد، الموظف السابق في السفارة الإيرانية في كندا.

ووفق التقرير فقد سافر طاهريانفرد إلى بيروت في كانون الثاني برفقة وزير الخارجية عباس عراقجي، وكان يحمل حقيبة مليئة بالدولارات، معتمداً على الحصانة الدبلوماسية لتجنب التفتيش في المطار.

واستُخدمت أساليب مماثلة في رحلات أخرى، حيث قام الدبلوماسيون بنقل الأموال النقدية مباشرة عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

ووفق المصادر الإيرانية المعارضة أيضاً، فقد سافر علي لاريجاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى بيروت في تشرين الأول وكان يحمل معه مئات الملايين من الدولارات نقداً. (ارم نيوز)
 
 
وزارة الخارجية

وزير الخارجية

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

المعارضة

الحريري

المطار

