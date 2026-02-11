قناة "إيران إنتر ناشيونال": هكذا نقل 6 دبلوماسيين دولارات إلى "حزب الله"

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ تقارير حديثة كشفت أن دبلوماسيين إيرانيين كبار نقلوا مبالغ نقدية كبيرة إلى في الأشهر الأخيرة، مستخدمين جوازات سفر دبلوماسية لتحويل الأموال إلى " ".



وبحسب قناة " إنتر ناشيونال"، قالت مصادر، إنّ عمليات نقل الاموال شملت 6 دبلوماسيين إيرانيين على الأقل كانوا يحملون حقائب مليئة بالدولارات الأميركية على متن رحلات تجارية إلى .



وشكّلت عمليات تسليم الأموال جزءاً من الجهود المبذولة لمساعدة حزب الله على إعادة بناء موارده المالية وقدرته العملياتية، بعد تعرضه لضربات كبيرة في قيادته ومخزونات أسلحته وشبكات تمويله.



ومن بين المتورطين محمد إبراهيم طاهريانفرد، السفير السابق لدى وكبير مسؤولي ، ومحمد رضا شيرخودائي، الدبلوماسي المخضرم والقنصل العام السابق في باكستان، وشقيقه حميد رضا شيرخودائي، ورضا ندائي، وعباس عسكري، وأمير حمزة شيرانيراد، الموظف السابق في السفارة في كندا.



ووفق التقرير فقد سافر طاهريانفرد إلى بيروت في كانون الثاني برفقة عباس عراقجي، وكان يحمل حقيبة مليئة بالدولارات، معتمداً على الحصانة الدبلوماسية لتجنب التفتيش في .



واستُخدمت أساليب مماثلة في رحلات أخرى، حيث قام الدبلوماسيون بنقل الأموال النقدية مباشرة عبر مطار رفيق الدولي في بيروت.



ووفق المصادر الإيرانية أيضاً، فقد سافر علي لاريجاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى بيروت في تشرين الأول وكان يحمل معه مئات الملايين من الدولارات نقداً. (ارم نيوز)

