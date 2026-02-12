كيف ستبدو الحرب مع إيران؟.. تقرير لـForeign Policy يكشف

ذكرت مجلة "Foreign Policy" الأميركية أن "واشنطن وطهران قد تكونا أقرب إلى المواجهة العسكرية من أي وقت مضى، لكنهما ليستا على شفا حرب بالمعنى التقليدي. إن النتيجة الأكثر ترجيحاً للمأزق الحالي ليست غزواً أميركياً لإيران أو حرباً إقليمية شاملة، بل هي ضربة محدودة ومدروسة بعناية تهدف إلى إعادة تشكيل ديناميكيات المفاوضات لا إنهائها. وفي الأسابيع الأخيرة، بات من المستحيل تجاهل هذه المفارقة، فقد عززت وجودها العسكري في بشكلٍ كبير، بينما يصرّ المسؤولون الإيرانيون على أنهم لن يستسلموا للضغوط. ومع ذلك، يستمر كلا الجانبين في الحديث، غالباً في وقت واحد، عن المفاوضات. إن هذا التناقض الظاهر ليس دليلاً على الارتباك، بل يعكس منطقاً مألوفاً في السياسة الدولية: الحرب، أو التهديد بها، كأداة للمساومة".



وبحسب المجلة، "في ظل نموذج المساومة في الحرب، لا يقتصر استخدام القوة العسكرية على هزيمة الخصم فحسب، بل يتعداه إلى تغيير تصورات التكاليف، والحزم، والنوايا المستقبلية، عندما تعجز الدبلوماسية وحدها عن تحقيق التزامات موثوقة، وما نشهده اليوم ليس انهياراً للدبلوماسية، بل عسكرة لها. ومن الجدير بالذكر أن هذا التطور يتزامن مع مفاوضات هادئة ولكنها مستمرة في عُمان، حيث يحاول المحاورون الإيرانيون والأميركيون استكشاف الخطوط الحمراء لدى كل طرف ومدى استعداده للتنازل. ولا تتعارض هذه المحادثات مع التصعيد الجاري، بل هي جزء منه. ففي منطق المفاوضات، غالباً ما تتقدم الدبلوماسية والضغط العسكري بالتوازي، لا بالتتابع".



وتابعت المجلة، "من وجهة نظر واشنطن، تبدو إيران اليوم أضعف مما كانت عليه في أي وقت مضى خلال العقد الماضي. فعلى مدى العامين الماضيين، تآكلت بنية الردع الإقليمي التي اعتمدتها طهران، والتي كانت تتمحور حول ما يُسمى بمحور المقاومة، بشكل كبير: فقد تعرض لضغوط متواصلة، وتفككت حماس عسكرياً إلى حد كبير، وانهار نظام الأسد في . حتى أن المجال الجوي الإيراني نفسه انكشف خلال حرب الأيام الاثني عشر مع العام الماضي، مما حطم افتراضات راسخة حول مناعتها الدفاعية. لا تزال إيران تمتلك قدرات صاروخية وطائرات مسيّرة كبيرة، بل وربما وسّعت بعض أجزاء ترسانتها. والأهم من ذلك، أن الصواريخ الإيرانية اخترقت جزئياً منظومة القبة الحديدية خلال الحرب الأخيرة. لكن الردع لا يقتصر على المعدات فحسب، بل يتعلق أيضاً بالصدقية، وهذه الصدقية، ولا سيما قدرة إلحاق خسائر فادحة بخصومها في جبهات متعددة، قد تراجعت. وفي الواقع، لقد أدى هذا التصور إلى إثارة نقاش حاد داخل واشنطن حول كيفية الاستفادة من هذه اللحظة".



وأضافت المجلة، "يرى فريق أن هذه هي اللحظة المناسبة لتصعيد الضغط. فإيران، في نظرهم، محاصرة استراتيجياً وتتمتع بمرونة غير مسبوقة، لذا، ينبغي استخدام المفاوضات لا لتثبيت الوضع الراهن، بل لانتزاع أقصى قدر من التنازلات بشأن البرنامج النووي والصواريخ والحلفاء الإقليميين. بل إن بعض الأصوات داخل هذا المعسكر تذهب أبعد من ذلك، إذ تدعو صراحةً إلى تغيير النظام كهدف قابل للتحقيق إذا ما استُخدمت قوة كافية. المنطق واضحٌ جليّ: تراجعت قدرة إيران على الردع، وضعف حلفاؤها، وأصبحت قيادتها عرضةً للخطر. ويتساءل صاحب هذا الرأي: لماذا تُقدّم الولايات المتحدة يد العون بينما تغرق الجمهورية الإسلامية؟ ولماذا الاكتفاء بمكاسب محدودة في حين يبدو ميزان القوى في صالحها؟ ويقدم الفريق الثاني تفسيراً مختلفاً. صحيح أن إيران تتعرض لضغوط، ولكن هذا تحديداً ما قد يُسهم في نجاح المفاوضات. ويؤكد هذا الفريق أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطالما عارض التدخلات العسكرية الواسعة النطاق و"الحروب التي لا تنتهي"، ومن هذا المنظور، تُتيح اللحظة الراهنة فرصة لترامب لتحقيق النصر دون جرّ الولايات المتحدة إلى صراع آخر في الشرق الأوسط. إن التوصل إلى اتفاق تحت الضغط سيسمح لواشنطن بتقييد إيران مع تعزيز رواية ترامب القديمة: أن القوة، وليس الحرب، هي التي تحقق النتائج".



وبحسب المجلة، "لكن ترامب يواجه معضلة من صنعه. فبتعهده المتكرر بدعم المتظاهرين الإيرانيين وتصويره القيادة الإيرانية بأنها غير شرعية، رفع سقف التوقعات، محلياً ودولياً، إلى ما هو أبعد من الدبلوماسية النووية. إن هذه الالتزامات تُضيّق هامش مناورته، فالامتناع عن فعل شيء يُخاطر بالظهور بمظهر الضعيف، بينما يُناقض شنّ حرب شاملة جوهر صورته السياسية. هنا تبرز استراتيجية ترامب التصحيحية: "السلام من خلال القوة". ففي هذا المنطق، لا تُعدّ القوة العسكرية غاية في حد ذاتها، بل أداة لإجبار الأطراف على التفاوض بشروط مواتية. ويهدف العمل العسكري المحدود والحاسم إلى ردع الخصوم، وطمأنة الحلفاء، وإظهار العزم، دون جرّ الولايات المتحدة إلى صراع طويل الأمد. وتُفسر هذه الديناميكيات سبب اعتبار صانعي السياسة الضربة المحدودة، بدلاً من الغزو، الأداة الأكثر جاذبية. فالضربة المحسوبة تتناسب مع هذا الإطار بشكل أفضل بكثير من ضبط النفس وحده أو الغزو. إنها تُظهر العزم، وتُرضي المتشددين داخلياً، وتحافظ على موقف ترامب الرافض للحرب الدائمة، والأهم من ذلك، أنها تُعيد تشكيل بيئة التفاوض قبل مفاوضات أكثر جدية. وتصبح الضربة المحدودة مُرجحة إذا امتنعت إيران عن تقديم التنازلات التي يحتاجها ترامب لتحقيق النصر".



وتابعت المجلة، "عززت العملية الأميركية في فنزويلا أيضاً من جدوى هذا النموذج. وتقدم حالة فنزويلا مثالاً كاشفاً، وإن لم يكن مثالياً، إذ رسخت فكرة استهداف زعيم ذي سيادة، مما أضعف محظوراً دولياً راسخاً، لكن تسلسل أحداثها يختلف اختلافاً جذرياً عما قد يبدو عليه سيناريو مماثل في إيران. في فنزويلا، أجرت واشنطن محادثات سرية تمهيدية مع المقربين من النظام قبل اعتقال مادورو. أما في إيران، فقد ينعكس الترتيب: مفاوضات علنية أولاً، ثم ضربة للقيادة، ثم استئناف المفاوضات مع الشخصيات اللاحقة. ومع ذلك، فقد كان للتجربة الفنزويلية صدى عميق في طهران: إذ أشارت إلى أن استهداف قمة هيكل قيادة الدولة بشكل مباشر لم يعد أمراً مستحيلاً، ولا مكلفاً للغاية، وهو درس يشكل الآن تصورات إيران عن التهديدات. إن غزو إيران سيكون تصرفاً غير منطقي استراتيجياً، وستكون التكاليف باهظة، والعواقب الإقليمية خارجة عن السيطرة، والدعم الداخلي غير مؤكد. لا تفتقر الولايات المتحدة إلى القدرة على غزو إيران، بل تفتقر إلى المبرر السياسي والاستراتيجي للقيام بذلك. ولا يزال شبح العراق يخيّم بقوة، وقليلون في واشنطن يعتقدون أنهم قادرون على إدارة إيران، بحجمها وسكانها وتعقيداتها الداخلية، من دون التسبب في زعزعة استقرار طويلة الأمد".



وأضافت المجلة، "إلى جانب التكاليف العسكرية والسياسية المباشرة، فإن غزو الولايات المتحدة لإيران سيمثل أيضاً ضربة استراتيجية ذاتية في سياق التنافس بين القوى العظمى. إن حرباً برية مطولة في إيران ستؤدي حتماً إلى تحويل الموارد العسكرية والمالية والسياسية الأميركية بعيداً عن محور تركيز واشنطن الاستراتيجي الأساسي: التنافس مع الصين. من شأن صراع استنزافي في الشرق الأوسط أن يرفع أسعار الطاقة العالمية، ويؤجج التضخم المحلي، ويُضعف تحالفات الولايات المتحدة، ويُقلل من قدرة واشنطن على بسط نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. من وجهة نظر بكين، ستُمثل هذه الحرب تشتيتًا استراتيجيًا، يُشغل الولايات المتحدة بينما تُعزز الصين موقعها في تايوان وبحر الصين الجنوبي وسلاسل إمداد التكنولوجيا الحيوية. وحتى الغزو الأولي الناجح لن يضمن انهيار النظام، نظرًا لبنية إيران السياسية المتشابكة والمرنة، ولكنه سيُورط الولايات المتحدة على الأرجح في جهد استقرار مُكلف ذي عوائد استراتيجية مُتناقصة. وبالنسبة لصناع السياسات الأميركيين الذين يركزون بشكل متزايد على تجنب التوسع الاستراتيجي المفرط، فإن هذا يجعل الغزو ليس غير مرغوب فيه فحسب، بل غير متوافق بشكل أساسي مع الأولويات العالمية الطويلة الأجل للولايات المتحدة".



وبحسب المجلة، "يدرك المخططون العسكريون هذا الأمر، وكذلك القادة السياسيون. ولهذا السبب تحول النقاش من الغزو إلى استخدامات أكثر دقة للقوة. في السيناريو الذي يُناقش في واشنطن، الخيار الأكثر ترجيحاً ليس الاحتلال بل قطع الرؤوس، وستستهدف هذه الضربة مجموعة محدودة من الأهداف: المرشد الأعلى، وكبار الشخصيات العسكرية والسياسية، ومنشآت نووية مختارة، وبنية تحتية للصواريخ، ومراكز القيادة والسيطرة. ومن المرجح أن يتبع ذلك استراتيجية أميركية للهيمنة على التصعيد، على غرار النهج الذي تبنته واشنطن بعد اغتيالها للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني عام 2020، بهدف ردع إيران عن التصعيد إلى حرب شاملة. ولن يكون الهدف تدمير قدرات إيران بالكامل، وهو أمر مستحيل، بل إظهار هيمنة تصعيدية ساحقة. في هذا السيناريو المتوقع، ستكون الرسالة واضحة لا لبس فيها: بإمكان الولايات المتحدة توجيه ضربة إلى قلب النظام الإيراني، وتحمّل رد فعل محدود، مع الحفاظ على سيطرتها على مسار التصعيد. والأهم من ذلك، أن يتبع ذلك ضبط النفس. ستُصمّم الضربة لتنتهي سريعًا، في إشارة إلى أن واشنطن تسعى إلى تعزيز نفوذها، لا إلى الحرب".



وتابعت المجلة، "يبقى رد إيران هو الأمر المجهول. قد تختار طهران ردًا رمزيًا محدودًا، مصممًا للحفاظ على الردع والصدقية الداخلية من دون التسبب في تصعيد غير منضبط، وقد يشمل هذا الرد تحركًا غير مباشر عبر شركاء إقليميين أو ضربات صاروخية أو طائرات مسيرة محددة بدقة، تهدف إلى إظهار العزم مع تجنب الصدام المباشر مع القوات الأميركية. ويتوافق هذا المسار مع ميل إيران الراسخ إلى الغموض والرد التدريجي. كما وقد ترفض إيران منطق هيمنة الولايات المتحدة على التصعيد رفضاً قاطعاً. وفي هذا السيناريو، قد تستنتج طهران أن ضبط النفس لا يؤدي إلا إلى مزيد من الضغط، فترد بدلاً من ذلك بطرق تُوسّع نطاق الصراع عمداً وتُشكّك في قدرة واشنطن على وتيرة التصعيد ونطاقه. وقد يشمل ذلك استهداف الأصول الأميركية في مسارح إقليمية متعددة، أو تهديد الممرات البحرية الحيوية، أو تسريع الأنشطة النووية لتغيير الحسابات الاستراتيجية".



وأضافت المجلة، "يكمن الخطر تحديدًا هنا. فحتى عندما يسعى الطرفان لتجنب حرب شاملة، فإن سوء التقدير، أو سوء فهم العزيمة، أو الضغوط الداخلية قد تدفعهم إلى تجاوز الحدود المرجوة. في مثل هذه البيئة، يكون الخط الفاصل بين التصعيد المنضبط والصراع الجامح دقيقًا، وغالبًا ما لا يتضح إلا بعد فوات الأوان. لهذا السبب تتسم اللحظة الراهنة بالتقلب الشديد.فالتسلسل المرجح ليس التفاوض متبوعًا بالقوة، بل القوة متبوعة بالتفاوض: ضربة عسكرية، تهديد من الولايات المتحدة لفرض هيمنتها على التصعيد، رد إيراني، وعندها فقط تبدأ المفاوضات الجادة، بعد أن يقتنع الطرفان بأن أرضية المفاوضات قد استعادت توازنها. تعمل الولايات المتحدة وإيران الآن في ممر ضيق حيث لكل إشارة أهميتها، ولكل خطأ دلالته، وهامش الخطأ ضئيل للغاية. ولم يعد السؤال هو ما إذا كان سيتم استخدام القوة، بل ما إذا كان من الممكن استخدامها من دون إطلاق العنان لصراع لا يرغب فيه أي من الطرفين حقًا، ومع ذلك سيكافح كلاهما لاحتوائه".

Advertisement