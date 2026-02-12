تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل

Lebanon 24
12-02-2026 | 08:00
A-
A+
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب موقع "سكاي نيوز عربية"، كشف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان هدفا لخمس محاولات اغتيال خلال العام الماضي، إلى جانب وزيري الداخلية أنس خطاب والخارجية أسعد الشيباني.
ووفق التقرير الأممي، فإن بعض هذه المحاولات نُسبت إلى مجموعة تُعرف باسم "سرايا أنصار السنة"، فمن تكون هذه الجماعة؟

برز اسم "سرايا أنصار السنة" بعد إعلانها مسؤولية هجوم انتحاري استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق في 22 حزيران، وأسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 50، وفق ما أورده موقع "المونيتور" في تقرير تناول هوية الجماعة ونشأتها.

ظهرت "سرايا أنصار السنة" إلى العلن في 10 شباط من العام الماضي، عندما أصدرت بيانًا أعلنت فيه قتل 9 أشخاص في حماة وصفتهم بأنهم من "رموز النظام السابق"، وتعهدت باستهداف العلويين.

وفي 4 آذار، تبنّت هجومًا استهدف مزارا علويا في ريف حماة.
وفي تصريحات لصحيفة "النهار" في ايار، قال أبو الفتح الشامي، الذي يُقدَّم بوصفه المرجعية الشرعية للجماعة، إن "سرايا أنصار السنة" كانت موجودة قبل سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر، وإنها تتخذ من إدلب مقرا لها.

وأشار إلى أن عناصرها تضم منشقين عن "هيئة تحرير الشام" ومدنيين.

وذكر تقرير المونيتور أن الجماعة تنشط عبر قنوات على تطبيق "تلغرام"، وتقول إن عدد عناصرها يبلغ نحو ألف مقاتل.
صلة محتملة بـ"داعش"

أفاد تقرير المونيتور بأن الجماعة نفت أي ارتباط رسمي بتنظيم "داعش"، إلا أن مصدرا من التنظيم قال للموقع إن "سرايا أنصار السنة" مرتبطة به، مشبهًا إياها بتشكيلات سابقة بدت مستقلة لكنها كانت على صلة به.

كما أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن المجموعة قد تكون "واجهة" تتيح للتنظيم المتطرف "نفيًا منطقيًا للمسؤولية" مع تعزيز قدراته العملياتية.

وكانت حكومة الشرع قد انضمت في نوفمبر الماضي إلى التحالف الدولي الذي تشكل لمواجهة تنظيم "داعش"، الذي سبق أن سيطر على جزء كبير من سوريا.

ووفق خبراء الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فإن "داعش" لا يزال يعمل في أنحاء البلاد، مستهدفا بشكل أساسي قوات الأمن، خصوصا في الشمال والشمال الشرقي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما جديد سقوط أقوى جنرالات الصين؟ تقرير يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو سبب حريق "منتجع الموت"؟ تقرير يكشف التفاصيل الاولية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تصاعدت الأزمة بين ايران وواشنطن؟ تقرير يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
خطط أميركية لتصعيد محتمل ضد إيران...تقرير يكشف
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24

التحالف الدولي

مكافحة الإرهاب

الأمم المتحدة

بشار الأسد

قوات الأمن

سكاي نيوز

الشمال

الفتح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:21 | 2026-02-12
Lebanon24
09:12 | 2026-02-12
Lebanon24
08:36 | 2026-02-12
Lebanon24
08:00 | 2026-02-12
Lebanon24
07:43 | 2026-02-12
Lebanon24
07:42 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24