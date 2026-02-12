تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

جاسوس داخل مصنع "رافال".. تفاصيل مثيرة وهكذا تمّ كشفه

Lebanon 24
12-02-2026 | 05:26
A-
A+
جاسوس داخل مصنع رافال.. تفاصيل مثيرة وهكذا تمّ كشفه
أوقفت السلطات الفرنسية عاملًا مؤقتًا في شركة "داسو للطيران" بعد الاشتباه بقيامه بتصوير سري داخل موقع صناعي مرتبط بتجميع مقاتلات "رافال"، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.
وبحسب "لوباريزيان"، وُضع المشتبه به قيد الحجز الاحتياطي بعدما ضُبط داخل المصنع وهو يرتدي نظارات مزودة بكاميرا. وذكرت إذاعة "آر تي إل"، نقلًا عن مصدر مطّلع على الملف، أن التوقيف جرى يوم الأربعاء في موقع الشركة بمدينة سيرجي ضمن إقليم فال-دواز، وأن العامل كان يعمل فنيّ تركيب كوابل، ووجّهت إليه تهمة "المساس بمصالح الأمة".
وأشارت الإذاعة إلى أن المشتبه به يبلغ 19 عامًا وكان ضمن خطوط تجميع "رافال"، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن أي تفاصيل إضافية عن الدوافع أو الجهة التي قد يكون تصرّف لصالحها، وسط استمرار التحقيقات لمعرفة طبيعة ما تم تصويره وما إذا كان قد تم تسريب أي مواد بالفعل.
وتتولى المديرية العامة للأمن الداخلي متابعة القضية، باعتبارها الجهة المعنية بمكافحة التجسس داخل الأراضي الفرنسية، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية فرنسية.
مواضيع ذات صلة
كيف كشف فليك "الجاسوس" داخل غرف ملابس برشلونة؟
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي دلالات "خطف" إسرائيل لقياديّ من داخل لبنان؟ التفاصيل "أمنية"
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عبر تقرير إسرائيلي.. هل بإمكان إيران ضرب "حاملة طائرات أميركية"؟
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: استهدفنا مصنع "ييفريموف" للمطاط الصناعي في منطقة "تولا" الروسية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للأمن الداخلي

المديرية العامة للأمن

السلطات الفرنسية

المديرية العامة

مديرية ال

الفرنسية

باريزي

المعن

