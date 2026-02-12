جاسوس داخل مصنع "رافال".. تفاصيل مثيرة وهكذا تمّ كشفه

أوقفت عاملًا مؤقتًا في شركة " للطيران" بعد الاشتباه بقيامه بتصوير سري داخل موقع صناعي مرتبط بتجميع مقاتلات "رافال"، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.

وبحسب "لوباريزيان"، وُضع المشتبه به قيد الحجز الاحتياطي بعدما ضُبط داخل المصنع وهو يرتدي نظارات مزودة بكاميرا. وذكرت إذاعة "آر تي إل"، نقلًا عن مصدر مطّلع على الملف، أن التوقيف جرى يوم الأربعاء في موقع الشركة بمدينة سيرجي ضمن إقليم فال-دواز، وأن العامل كان يعمل فنيّ تركيب كوابل، ووجّهت إليه تهمة "المساس بمصالح الأمة".

وأشارت الإذاعة إلى أن المشتبه به يبلغ 19 عامًا وكان ضمن خطوط تجميع "رافال"، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن أي تفاصيل إضافية عن الدوافع أو الجهة التي قد يكون تصرّف لصالحها، وسط استمرار التحقيقات لمعرفة طبيعة ما تم تصويره وما إذا كان قد تم تسريب أي مواد بالفعل.

وتتولى متابعة القضية، باعتبارها الجهة المعنية بمكافحة التجسس داخل الأراضي ، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية فرنسية.

