تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

صحيفة إسرائيلية تكشف موقع خامنئي.. إين هو؟

Lebanon 24
12-02-2026 | 07:00
A-
A+
صحيفة إسرائيلية تكشف موقع خامنئي.. إين هو؟
صحيفة إسرائيلية تكشف موقع خامنئي.. إين هو؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أن صحيفة "معارف" الإسرائيلية كشفت كواليس مفاوضات واشنطن مع طهران في العاصمة العمانية مسقط، مشيرة إلى تلقي الإيرانيين مسودة اتفاق أوَّلية من الموفد الأميركي ستيف ويتكوف، تعكف المستويات الإيرانية حاليًا على دراستها واتخاذ قرار بخصوصها.

وقالت إنه من خلال تتبع مسار تحركات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني الأخيرة، تمكنت على الأرجح من تحديد موقع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

ولا تستبعد صحيفة "معاريف" أن تقود مسودة الاتفاق الأوَّلي الأميركيين والإيرانيين إلى جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة العمانية ذاتها؛ وهو ما يقلِّص، وفق تقديرها، فرص شروع الولايات المتحدة في عمل عسكري ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
واستندت الصحيفة الإسرائيلية في كشف كواليس مفاوضات مسقط إلى داني سيترينوفيتش، وهو باحث بارز في برنامج إيران والملف الشيعي لدى معهد "دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي (INSS).

وكشفت من خلاله تقديرات بعدم إدراج واشنطن وطهران ملف الصواريخ الباليستية على طاولة المفاوضات، مشيرة إلى أن "فرص إدراج هذه القضية في الاتفاق تكاد تكون معدومة".

وعبر تحليل لتحركات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بين عُمان وقطر وإيران خلال الأيام القليلة الماضية، حدَّد الباحث الإسرائيلي مقر إقامة المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وقال إن "تحركات لاريجاني تؤكد وجود علي خامنئي في مدينة مشهد". 
 
ورأى الباحث أن لاريجاني الضالع بقوة في مفاوضات مسقط، تنقَّل خلال الأيام القليلة الماضية بين العاصمة العمانية والدوحة، لكن طائرته لم تهبط في طهران خلال عودته إلى إيران، وإنما في مطار مشهد؛ وهو ما يؤكد، وفق تقديره، أن خامنئي يتخذ من المدينة مقرًا لإقامته حاليًا، لا سيما أنها مسقط رأسه.

وأوضح أن "سجال التفاوض، والتوصل إلى مسودة أوَّلية لاتفاق، يطرح جانبًا – ولو مؤقتًا – إمكانية التصعيد، أو بالأحرى عملا عسكريا أميركيا وشيكا ضد إيران".

وفي ما يخص موقع إسرائيل من المفاوضات، علّق سيترينوفيتش قائلًا: "لا زلنا نجهل نتائج اجتماع الليلة الماضية بين نتنياهو وترامب، إلا أنه وفقًا لتغريدة نشرها الأخير، يتضح مدى تباين وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب. الأمريكيون مهتمون باستنفاد العملية الدبلوماسية، بينما تقول إسرائيل إنه لا جدوى من ذلك، وأن هناك حاجة إلى سبل أخرى".

وأوضح مع ذلك أن "الضبابية باتت عنوانًا عريضًا للمشهد، ولا نعلم ما إذا كان الأميركيون طالبوا بمسألة الصواريخ، الأمر الذي لن يؤدي إلى اتفاق، أو أنهم أبدوا استعدادًا، خلافًا للموقف الإسرائيلي، للتخلي عن هذه المسألة في الوقت الراهن".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن خامنئي: هكذا أفشل مبادرة لمنع الحرب عن إيران
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب ينقذُ خامنئي من الموت.. وصحيفة إسرائيلية تنتقده!
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه مطالب ترامب من إيران.. صحيفة إسرائيلية تكشف
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل "النفق الغامض" وسط غزة
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:21 | 2026-02-12
Lebanon24
09:12 | 2026-02-12
Lebanon24
08:36 | 2026-02-12
Lebanon24
08:00 | 2026-02-12
Lebanon24
08:00 | 2026-02-12
Lebanon24
07:43 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24