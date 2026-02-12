عملية أميركية–مكسيكية تضبط أطنانًا من الكوكايين في المحيط الهادئ

ضبطت والمكسيك عدة أطنان من المخدرات على متن سفينة وذلك في "عملية منسقة" في المحيط الهادئ، حسبما ذكرت البحرية المكسيكية.ووفق وكالة "فرانس برس" تأتي العملية المشتركة غير المسبوقة في ظل توترات بين البلدين، مع تعهد الرئيس الأمريكي بضرب عصابات المخدرات المكسيكية التي حذّر من أنها تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي.وأفادت البحرية المكسيكية في بيان الأربعاء عن ضبط "نحو 188 طردا تحتوي على عدة أطنان من الكوكايين" على متن السفينة قبالة كلاريون، على بعد حوالي 1100 كيلومتر من مدينة مانزانيلو الساحلية بولاية كوليما المكسيكية. كما أوقفت عددا من الأشخاص الذين لم يحدد البيان عددهم.وهدد بفرض رسوم جمركية إضافية على المكسيك للضغط عليها لتكثيف حملات مكافحة المخدرات وتوقيف أفراد العصابات.ومن المقرر إعادة التفاوض على اتفاقية ثلاثية للتجارة الحرة تجمع البلدين وكندا هذا العام.وأعلنت الأربعاء أن طائرات مسيّرة تابعة لتجار مخدرات مكسيكيين أجبرت مطارا في بالقرب من الحدود المكسيكية على الإغلاق موقتا.وردّت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم بأن حكومتها لم تتلقَّ أي معلومات عن وجود طائرات مسيّرة تابعة لكارتلات مخدرات على الحدود.