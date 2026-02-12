تصادم بين سفينتين تابعتين للبحرية الأميركية

أفادت ، الخميس، نقلاً عن متحدث عسكري، بأن سفينة حربية أميركية وسفينة إمداد تابعة للبحرية تصادمتا أثناء عملية للتزود بالوقود بالقرب من أميركا الجنوبية.



وأضاف التقرير أن شخصين أصيبا بجروح طفيفة جراء التصادم الذي وقع أمس الأربعاء. (إرم نيوز)

