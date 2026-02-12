تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وابل من القنابل الروسية على المدن الأوكرانية

Lebanon 24
12-02-2026 | 07:42
A-
A+
وابل من القنابل الروسية على المدن الأوكرانية
وابل من القنابل الروسية على المدن الأوكرانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد مسؤولون، اليوم الخميس، بأن روسيا شنت خلال الليل وابلًا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مدن أوكرانية، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن موسكو “مترددة” بشأن جولة جديدة من المحادثات برعاية الولايات المتحدة لوقف القتال.

وقال زيلينسكي في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن واشنطن اقترحت عقد مفاوضات إضافية الأسبوع المقبل بين الوفود الروسية والأوكرانية في "ميامي" أو "أبو ظبي" في الإمارات، حيث كان مكان الاجتماع الأخير. وأضاف أن أوكرانيا "أكدت فورًا" حضورها، وتابع "حتى الآن، على حد علمي، روسيا مترددة".

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إنه من المتوقع عقد جولة أخرى من المحادثات "قريبًا" من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ولم يعلّق مسؤولون أميركيون على إمكانية إجراء مزيد من المحادثات ضمن جهود السلام التي تقول الإدارة الأميركية إنها تبذلها منذ عام. وكان زيلينسكي قد صرّح الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة منحت أوكرانيا وروسيا مهلة حتى "حزيران" للتوصل إلى اتفاق.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الرابعة لغزو روسيا لأوكرانيا في وقت لاحق من هذا الشهر، تقول المعطيات إن الخلافات بين موسكو وكييف حول قضايا رئيسية ما تزال تعرقل التوصل إلى تسوية شاملة، وبينها مسألة الأراضي الأوكرانية التي يسيطر عليها الجيش الروسي، خصوصًا في قلب منطقة دونباس الصناعية شرقًا، إضافة إلى مطالب موسكو لكييف بالتنازل عن مزيد من الأراضي.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تريد ضمانات أمنية مدعومة من الغرب، تشمل تحديد موعد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وحزمة لإعادة الإعمار بعد الحرب، قبل أن تتمكن من التفكير في توقيع تسوية مقترحة من "20" نقطة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاستخبارات الأوكرانية: استهداف مطار عسكري قرب مدينة ليبيتسك الروسية واشتعال النيران بمقاتلتين من طراز سوخوي
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:35:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تاس": قصف صاروخي أوكراني كثيف استهدف مدينة بيلغورود الروسية قرب الحدود الأوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:35:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات البحرية الأوكرانية: استهدفنا قدرات إنتاجية لمصنع طائرات مسيرة في مدينة تاغانروغ الروسية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:35:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في غارة روسية على مدينة خاركيف الأوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:35:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

أوكرانيا

الإمارات

الأوروبي

من جهته

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:21 | 2026-02-12
Lebanon24
09:12 | 2026-02-12
Lebanon24
08:36 | 2026-02-12
Lebanon24
08:00 | 2026-02-12
Lebanon24
08:00 | 2026-02-12
Lebanon24
07:43 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24