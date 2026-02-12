وابل من القنابل الروسية على المدن الأوكرانية

أفاد مسؤولون، اليوم الخميس، بأن شنت خلال الليل وابلًا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مدن أوكرانية، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن “مترددة” بشأن جولة جديدة من المحادثات برعاية لوقف القتال.



وقال زيلينسكي في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن اقترحت عقد مفاوضات إضافية الأسبوع المقبل بين الوفود الروسية والأوكرانية في "ميامي" أو "أبو ظبي" في ، حيث كان مكان الاجتماع الأخير. وأضاف أن "أكدت فورًا" حضورها، وتابع "حتى الآن، على حد علمي، روسيا مترددة".



، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إنه من المتوقع عقد جولة أخرى من المحادثات "قريبًا" من دون تقديم تفاصيل إضافية.



ولم يعلّق مسؤولون أميركيون على إمكانية إجراء مزيد من المحادثات ضمن جهود السلام التي تقول الإدارة الأميركية إنها تبذلها منذ عام. وكان زيلينسكي قد صرّح الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة منحت أوكرانيا وروسيا مهلة حتى "حزيران" للتوصل إلى اتفاق.



ومع اقتراب الذكرى السنوية الرابعة لغزو روسيا لأوكرانيا في وقت لاحق من هذا الشهر، تقول المعطيات إن الخلافات بين موسكو وكييف حول قضايا رئيسية ما تزال تعرقل التوصل إلى تسوية شاملة، وبينها مسألة الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي، خصوصًا في قلب منطقة دونباس الصناعية شرقًا، إضافة إلى مطالب موسكو لكييف بالتنازل عن مزيد من الأراضي.



وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تريد ضمانات أمنية مدعومة من الغرب، تشمل تحديد موعد للانضمام إلى ، وحزمة لإعادة الإعمار بعد الحرب، قبل أن تتمكن من التفكير في توقيع تسوية مقترحة من "20" نقطة.

