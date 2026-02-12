تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

لماذا نشأت الحياة على الأرض دون غيرها؟

Lebanon 24
12-02-2026 | 14:00
لماذا نشأت الحياة على الأرض دون غيرها؟
ذكر موقع "العربية" أن دراسة جديدة أظهرت أن الحياة على الكواكب لا تعتمد فقط على الأكسجين والماء كما كان يُعتقد، بل تحتاج أيضاً إلى عنصرين أساسيين آخرين هما الفوسفور والنيتروجين، اللذين يلعبان دورا حيويا في تكوين الحمض النووي والبروتينات التي تقوم عليها الخلايا. 
 
وأشار الباحثون من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ (ETH Zurich)، في ورقة نُشرت بمجلة Nature Astronomy، إلى أن التركيز على هذين العنصرين يعدّ أمرًا حاسمًا لفهم نشوء الحياة على الأرض.

فقد أوضح كريغ والتون، رئيس فريق البحث في مركز "أصل الحياة وانتشارها"، أن مرحلة تكوّن لبّ الكوكب هي مرحلة حاسمة: "يجب أن تكون كمية الأكسجين دقيقة جدًا أثناء تكوّن الكوكب، حتى يبقى الفوسفور والنيتروجين في الطبقات السطحية، ما يزيد من فرصة نشوء الحياة"، وفق ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وحدث هذا بالفعل على الأرض قبل نحو 4.6 مليار سنة، حين انهارت سحابة من الغبار والغاز الكوني لتشكل الشمس والكواكب. بينما غاصت المعادن الثقيلة لتكوّن لبّ الأرض، فيما تشكل الوشاح والقشرة من المواد الأخف. وإذا نقص الأكسجين، ينجرف الفوسفور إلى اللب، أما زيادته فتؤدي إلى فقدان النيتروجين في الفضاء، ما يحرم الكوكب من القدرة على دعم الحياة.

فيما أشار الباحثون إلى أن موقع الأرض المثالي من الشمس لم يكن مناسبا من الناحية الحرارية فقط، بل الكيميائية أيضا، فتوافرت جميع العناصر الضرورية للحياة في الوقت نفسه. وعلى النقيض، لم يتوفر للمريخ ما يكفي من الفوسفور أو النيتروجين لدعم الحياة، رغم كونه ضمن نطاق "المنطقة الصالحة للحياة".

وتعرف "المنطقة الصالحة للحياة" بالنطاق حول النجم الذي يسمح بوجود وبقاء الماء السائل على سطح الكوكب. فإذا اقترب الكوكب من نجمه أكثر من اللازم يتبخر الماء، وإذا ابتعد كثيرا يتجمد.

وتقدم الدراسة منظورا جديدا للبحث عن الحياة خارج الأرض، مؤكدة أن التركيز على الجانب الكيميائي للكواكب لا يقل أهمية عن الاعتبارات الحرارية. كما يمكن لعلماء الفلك تضييق نطاق البحث عن الكواكب الصالحة للحياة بالتركيز على النجوم المشابهة للشمس. 

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24