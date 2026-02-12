تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

العراق ينقل 4500 عنصر من "داعش" من سوريا إلى سجونه.. وتحذير من خطر "القنبلة الموقوتة"

Lebanon 24
12-02-2026 | 10:56
العراق ينقل 4500 عنصر من داعش من سوريا إلى سجونه.. وتحذير من خطر القنبلة الموقوتة
العراق ينقل 4500 عنصر من داعش من سوريا إلى سجونه.. وتحذير من خطر القنبلة الموقوتة photos 0
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم الخميس، انتهاء نقل 4500 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي المحتجزين في سوريا إلى السجون العراقية، في خطوة وصفتها الحكومة بـ"الجريئة والمحسوبة".

وجاء القرار، وفق النعمان، على خلفية عدم الاستقرار الأمني في سوريا، وخشية تسرب الإرهابيين من السجون هناك وتحوّلهم إلى "قنبلة موقوتة" تهدد المنطقة.

وأكد النعمان أن جميع الموقوفين أودعوا سجوناً "محكمة الإغلاق" تخضع لسلطة وزارة العدل وإجراءات أمنية مشددة، مشدداً على عدم تسجيل أي خرق حتى الآن.

وأوضح أن عملية النقل تمت بالتنسيق مع التحالف الدولي، لافتاً إلى أن العراق وجه دعوات متكررة للدول الأجنبية لسحب رعاياها من بين المعتقلين، لكن الاستجابة الدولية لا تزال "ضعيفة".

وكان وزير العدل العراقي خالد سلام سعيد قد أعلن في وقت سابق أن العناصر المنقولين يحملون أكثر من 60 جنسية، معظمهم سوريون، وسيخضعون للتحقيق أمام محكمة مختصة بقضايا الإرهاب. وأكد أن العراق لن يسلم أي معتقل إلى بلده إلا بعد استكمال الإجراءات القضائية بحقه.

يُذكر أن العدد الإجمالي المتوقع نقله يبلغ نحو 7 آلاف عنصر، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية سابقاً.
القيادة المركزية

التحالف الدولي

القائد العام

وزارة العدل

تحالف الدول

العراقية

العراقي

باسم ال

