العراق ينقل 4500 عنصر من "داعش" من سوريا إلى سجونه.. وتحذير من خطر "القنبلة الموقوتة"

أعلن الناطق باسم للقوات المسلحة ، صباح النعمان، اليوم الخميس، انتهاء نقل 4500 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي المحتجزين في إلى السجون العراقية، في خطوة وصفتها الحكومة بـ"الجريئة والمحسوبة".



وجاء القرار، وفق النعمان، على خلفية عدم الاستقرار الأمني في سوريا، وخشية تسرب الإرهابيين من السجون هناك وتحوّلهم إلى "قنبلة موقوتة" تهدد المنطقة.



وأكد النعمان أن جميع الموقوفين أودعوا سجوناً "محكمة الإغلاق" تخضع لسلطة وإجراءات أمنية مشددة، مشدداً على عدم تسجيل أي خرق حتى الآن.



وأوضح أن عملية النقل تمت بالتنسيق مع ، لافتاً إلى أن وجه دعوات متكررة للدول الأجنبية لسحب رعاياها من بين المعتقلين، لكن الاستجابة الدولية لا تزال "ضعيفة".



وكان وزير العدل خالد سلام سعيد قد أعلن في وقت سابق أن العناصر المنقولين يحملون أكثر من 60 جنسية، معظمهم سوريون، وسيخضعون للتحقيق أمام محكمة مختصة بقضايا الإرهاب. وأكد أن العراق لن يسلم أي معتقل إلى بلده إلا بعد استكمال الإجراءات القضائية بحقه.



يُذكر أن العدد الإجمالي المتوقع نقله يبلغ نحو 7 آلاف عنصر، وفق ما أعلنته الأميركية سابقاً.



