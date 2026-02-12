تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب كان يعلم بالأمر... ماذا هرّبت أميركا إلى إيران خلال الإحتجاجات؟

Lebanon 24
12-02-2026 | 11:15
A-
A+
ترامب كان يعلم بالأمر... ماذا هرّبت أميركا إلى إيران خلال الإحتجاجات؟
ترامب كان يعلم بالأمر... ماذا هرّبت أميركا إلى إيران خلال الإحتجاجات؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة، أنّ الولايات المتحدة هرّبت آلاف أجهزة "ستارلينك" إلى إيران بعد حملة قمع الإحتجاجات.
 
 
وأشارت الصحيفة إلى أنّ إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب نفت تحريضها على اضطرابات عامة في إيران، لكن عملية تهريب أجهزة "ستارلينك" تُظهر أنها قدمت دعما سريا لجهود مناهضة النظام.
 
 
وأوضحت أنّ ترامب كان على علم بعمليات تسليم أجهزة "ستارلينك" للداخل الإيرانيّ.
 
 
وأضافت أنّ الإيرانيين خرجوا إلى الشوارع متوقعين دعم واشنطن عبر غارات جوية على أهداف حكومية وعسكرية، إلا أن هذا الهجوم لم يحدث.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خامنئي: إيران تُحمّل ترامب مسؤولية التسبب في وقوع ضحايا وأضرار وتشويه سمعة الإيرانيين خلال الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:45:16 Lebanon 24 Lebanon 24
النفط يصل لأعلى مستوياته خلال اليوم وسط احتجاجات إيران واحتجاز أميركا ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:45:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب" عن منظمة حقوقية: سقوط 3428 قتيلا خلال الاحتجاجات في إيران
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:45:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"أسوشيتد برس": عودة جزئية للاتصالات في إيران بعد قطع الإنترنت خلال الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:45:16 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الرئيس الأميركي

وول ستريت جورنال

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

وول ستريت

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-02-12
Lebanon24
16:51 | 2026-02-12
Lebanon24
16:28 | 2026-02-12
Lebanon24
16:06 | 2026-02-12
Lebanon24
16:00 | 2026-02-12
Lebanon24
16:00 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24