عربي-دولي
ترامب كان يعلم بالأمر... ماذا هرّبت أميركا إلى إيران خلال الإحتجاجات؟
Lebanon 24
12-02-2026
|
11:15
كشفت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" الأميركيّة، أنّ
الولايات المتحدة
هرّبت آلاف أجهزة "ستارلينك" إلى
إيران
بعد حملة قمع الإحتجاجات.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ
إدارة الرئيس
الأميركيّ
دونالد ترامب
نفت تحريضها على اضطرابات عامة في إيران، لكن عملية تهريب أجهزة "ستارلينك" تُظهر أنها قدمت دعما سريا لجهود مناهضة النظام.
وأوضحت أنّ
ترامب
كان على علم بعمليات تسليم أجهزة "ستارلينك" للداخل الإيرانيّ.
وأضافت أنّ الإيرانيين خرجوا إلى الشوارع متوقعين دعم
واشنطن
عبر غارات جوية على أهداف حكومية وعسكرية، إلا أن هذا الهجوم لم يحدث.
