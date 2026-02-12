تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
عربي-دولي
القيادة الوسطى الأميركية: غادرنا التنف وفق شروط محددة وسنواصل ملاحقة "داعش"
Lebanon 24
12-02-2026
|
11:34
أعلنت
وزارة الدفاع
السورية
، اليوم الخميس، عن استلام وحدات من الجيش العربي السوري لقاعدة التنف العسكرية من الجانب الأميركي.
وأوضح بيان الوزارة أن الجيش بدأ بتأمين
القاعدة
ومحيطها والانتشار على الحدود السورية-العراقية-الأردنية، على أن تبدأ قوات حرس الحدود استلام مهامها خلال الأيام القليلة
القادمة
.
من جهتها، أكدت القيادة الوسطى الأميركية أن مغادرة قواتها لقاعدة التنف تمت ضمن "عملية انتقال مدروسة ومبنية على شروط محددة".
وكشفت القيادة أنه خلال الشهرين الماضيين، نفذت القوات الأميركية ضربات استهدفت أكثر من 100 هدف، مما أسفر عن مقتل أو القبض على أكثر من 50 عنصراً من تنظيم "داعش".
وبدوره، شدد الأدميرال براد كوبر على أن القوات الأميركية تبقى على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديدات لضمان عدم عودة ظهور الشبكات الإرهابية وحماية الأمن الإقليمي.
