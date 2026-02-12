تعيش "حالة طوارىء"... مطالبات في إسرائيل لتدخّل الجيش

قال للشرطة المفوض داني ليفي، إنّ " تعيش حالة طوارئ وطنية في ظل تصاعد جرائم القتل وانتشار العنف الإجراميّ".



وأكد ليفي أنّ "الحرب على المنظمات الإجرامية تتطلب معالجة جذرية للأسباب، وهناك ضرورة لاتخاذ خطوات حازمة لاحتواء الظاهرة".



ودعا إلى "تشديد بشكل فوري"، مطالبا بـ"إعادة الأدوات التكنولوجية إلى الشرطة فورا".

كما شدد ليفي على أن مواجهة الجريمة تتطلب مشاركة كافة الجهات، وقال إن "الوضع الحالي يتطلب تدخلا شاملا، بما في ذلك الجيش ومنظمات المجتمع المدنيّ". (سكاي نيوز)