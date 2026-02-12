ماتشادو في "حيرة".. لماذا تدرس رئيسة فنزويلا دعوة واشنطن؟

أعلنت رئيسة المؤقتة، ماريا كورينا ماتشادو، أنها تلقت دعوة رسمية لزيارة العاصمة الأميركية ، مؤكدة أنها تعكف حالياً على دراستها لتحديد موعدها وجدول أعمالها.

وتأتي هذه الدعوة في ظل مرحلة انتقالية دقيقة تمر بها فنزويلا، وبعد التوتر الدبلوماسي الحاد بين كاراكاس والإدارات الأميركية المتعاقبة.



وأشارت ماتشادو إلى أن الهدف من الزيارة المرتقبة، في حال إتمامها، هو تعزيز التعاون المشترك وبحث سبل دعم المسار في بلادها، بالإضافة إلى ملفات اقتصادية وإنسانية ملحة.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كإشارة قوية للاعتراف بالشرعية المؤقتة ودعم التغيير السياسي في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.



