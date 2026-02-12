تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

ماتشادو في "حيرة".. لماذا تدرس رئيسة فنزويلا دعوة واشنطن؟

Lebanon 24
12-02-2026 | 12:18
ماتشادو في حيرة.. لماذا تدرس رئيسة فنزويلا دعوة واشنطن؟
ماتشادو في حيرة.. لماذا تدرس رئيسة فنزويلا دعوة واشنطن؟ photos 0
أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة، ماريا كورينا ماتشادو، أنها تلقت دعوة رسمية لزيارة العاصمة الأميركية واشنطن، مؤكدة أنها تعكف حالياً على دراستها لتحديد موعدها وجدول أعمالها.
 
وتأتي هذه الدعوة في ظل مرحلة انتقالية دقيقة تمر بها فنزويلا، وبعد سنوات من التوتر الدبلوماسي الحاد بين كاراكاس والإدارات الأميركية المتعاقبة.

وأشارت ماتشادو إلى أن الهدف من الزيارة المرتقبة، في حال إتمامها، هو تعزيز التعاون المشترك وبحث سبل دعم المسار الديمقراطي في بلادها، بالإضافة إلى ملفات اقتصادية وإنسانية ملحة.
 
ويُنظر إلى هذه الخطوة كإشارة قوية من واشنطن للاعتراف بالشرعية المؤقتة ودعم التغيير السياسي في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

