تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ماتشادو في "حيرة".. لماذا تدرس رئيسة فنزويلا دعوة واشنطن؟
Lebanon 24
12-02-2026
|
12:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت رئيسة
فنزويلا
المؤقتة، ماريا كورينا ماتشادو، أنها تلقت دعوة رسمية لزيارة العاصمة الأميركية
واشنطن
، مؤكدة أنها تعكف حالياً على دراستها لتحديد موعدها وجدول أعمالها.
وتأتي هذه الدعوة في ظل مرحلة انتقالية دقيقة تمر بها فنزويلا، وبعد
سنوات من
التوتر الدبلوماسي الحاد بين كاراكاس والإدارات الأميركية المتعاقبة.
وأشارت ماتشادو إلى أن الهدف من الزيارة المرتقبة، في حال إتمامها، هو تعزيز التعاون المشترك وبحث سبل دعم المسار
الديمقراطي
في بلادها، بالإضافة إلى ملفات اقتصادية وإنسانية ملحة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كإشارة قوية
من واشنطن
للاعتراف بالشرعية المؤقتة ودعم التغيير السياسي في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري يؤكد أن مصر تلقت دعوة أميركية للرئيس المصري للانضمام لـ"مجلس السلام" في غزة ويقول إن مصر تدرس الأمر
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يؤكد أن مصر تلقت دعوة أميركية للرئيس المصري للانضمام لـ"مجلس السلام" في غزة ويقول إن مصر تدرس الأمر
13/02/2026 00:45:46
13/02/2026 00:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ماتشادو ترسم طريق انتخابات فنزويلا: "التصويت ممكن خلال 10 أشهر"
Lebanon 24
ماتشادو ترسم طريق انتخابات فنزويلا: "التصويت ممكن خلال 10 أشهر"
13/02/2026 00:45:46
13/02/2026 00:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ماتشادو تخطط للعودة إلى فنزويلا "في أقرب وقت ممكن"
Lebanon 24
ماتشادو تخطط للعودة إلى فنزويلا "في أقرب وقت ممكن"
13/02/2026 00:45:46
13/02/2026 00:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيمة المعارضة الفنزويلية "ماريا كورينا ماتشادو" تقول إن فنزويلا ستصبح مركز الطاقة في الأميركيتين
Lebanon 24
زعيمة المعارضة الفنزويلية "ماريا كورينا ماتشادو" تقول إن فنزويلا ستصبح مركز الطاقة في الأميركيتين
13/02/2026 00:45:46
13/02/2026 00:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارات الأميركية
الديمقراطي
بعد سنوات
من واشنطن
دبلوماسي
سنوات من
ديمقراطي
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الخارجية السعودي في ألمانيا للمشاركة في "مؤتمر ميونيخ للأمن 2026"
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي في ألمانيا للمشاركة في "مؤتمر ميونيخ للأمن 2026"
16:54 | 2026-02-12
12/02/2026 04:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مادورو: حكومة فنزويلا تقوم بالضبط بما هو مطلوب
Lebanon 24
مادورو: حكومة فنزويلا تقوم بالضبط بما هو مطلوب
16:51 | 2026-02-12
12/02/2026 04:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فتح: حماس باتت خارج الإجماع الوطنيّ
Lebanon 24
فتح: حماس باتت خارج الإجماع الوطنيّ
16:28 | 2026-02-12
12/02/2026 04:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كيت ميدلتون تعترف أمام الأطفال: هذا لوني المفضّل
Lebanon 24
كيت ميدلتون تعترف أمام الأطفال: هذا لوني المفضّل
16:06 | 2026-02-12
12/02/2026 04:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: فنزويلا ستزيد إنتاجها من النفط بنسبة تتراوح بين 30 و40% خلال عام
Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: فنزويلا ستزيد إنتاجها من النفط بنسبة تتراوح بين 30 و40% خلال عام
16:00 | 2026-02-12
12/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ورشة مالية لإنجاز مشروع سلسلة الرواتب الجديدة
Lebanon 24
ورشة مالية لإنجاز مشروع سلسلة الرواتب الجديدة
22:17 | 2026-02-11
11/02/2026 10:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن توسّع حربها المالية على الحزب.. قراءة في أبعاد العقوبات الجديدة
Lebanon 24
واشنطن توسّع حربها المالية على الحزب.. قراءة في أبعاد العقوبات الجديدة
03:00 | 2026-02-12
12/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
08:00 | 2026-02-12
12/02/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أمور غير قانونية تحصل قرب مراكز التزلج.. ونداء للتحرك
Lebanon 24
بالفيديو: أمور غير قانونية تحصل قرب مراكز التزلج.. ونداء للتحرك
09:55 | 2026-02-12
12/02/2026 09:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
Lebanon 24
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
10:00 | 2026-02-12
12/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:54 | 2026-02-12
وزير الخارجية السعودي في ألمانيا للمشاركة في "مؤتمر ميونيخ للأمن 2026"
16:51 | 2026-02-12
مادورو: حكومة فنزويلا تقوم بالضبط بما هو مطلوب
16:28 | 2026-02-12
فتح: حماس باتت خارج الإجماع الوطنيّ
16:06 | 2026-02-12
كيت ميدلتون تعترف أمام الأطفال: هذا لوني المفضّل
16:00 | 2026-02-12
وزير الطاقة الأميركي: فنزويلا ستزيد إنتاجها من النفط بنسبة تتراوح بين 30 و40% خلال عام
16:00 | 2026-02-12
وثائق سرية... ما الذي كان يجمع إيهود باراك بإبتسين؟
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
13/02/2026 00:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
13/02/2026 00:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
13/02/2026 00:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24