بالصور... سوريا أحبطت تهريب مخدرات عند الحدود مع لبنان

أفادت وكالة " "، أنّ "قوات حرس الحدود أحبطت أمس، عملية تهريب مواد مخدرة في منطقة على - ".

وأضافت أنّ "قوّات الحدود صادرت 15 ألف حبة مخدرة، و500 كف من الحشيش، وكميات أخرى من أنواع مختلفة من الحشيش، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة تهريب المخدرات وضمان أمن المجتمع".