تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ليست مجرد دعاية... ما الذي يخطط له أقوى جهاز استخبارات في العالم؟

Lebanon 24
12-02-2026 | 12:29
A-
A+
ليست مجرد دعاية... ما الذي يخطط له أقوى جهاز استخبارات في العالم؟
ليست مجرد دعاية... ما الذي يخطط له أقوى جهاز استخبارات في العالم؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلقت وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه) حملة إلكترونية لافتة تستهدف تجنيد مخبرين من داخل الجيش الصيني، مستغلة حالة الاضطراب عقب الإطاحة بنائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، تشانغ يو شيا.
 
ونشرت الوكالة اليوم الخميس مقطع فيديو يصور ضابطاً صينياً يعبر عن خيبته من النظام، في مسعى لتكثيف جمع المعلومات البشرية عن الخصم الاستراتيجي الأول لواشنطن.

يأتي هذا التحرك بعد إعلان بكين خضوع تشانغ يو شيا، الرجل الثاني عسكرياً بعد الرئيس شي جين بينغ، للتحقيق في أكبر عملية إقالة منذ عقود.
 
ويهدف الفيديو، الذي تضمن تعليمات باللغة الصينية حول التواصل الآمن، إلى استغلال تداعيات حملة مكافحة الفساد العسكري التي طالت كبار القادة. وظهر الضابط الخيالي في الفيديو وهو يقول: "سلطتهم مبنية على أكاذيب لا حصر لها"، في إشارة إلى قادته، مؤكداً أن أصحاب الكفاءات القيادية باتوا عرضة للشك والتنكيل.
 
من جانبه، صرح مدير الوكالة جون راتكليف أن هذه المقاطع تصل إلى أعداد كبيرة من الصينيين، فاتحةً الباب لمسؤولي الحكومة للعمل مع واشنطن من أجل "مستقبل أكثر إشراقاً".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ليست مجرد هزات.. ما الذي يحدث في باطن الأرض؟
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
استخبارات الحرس الثوري الإيراني: إحباط وكشف 31 عنصراً إرهابيًّا أعلنوا استعدادهم للتعاون مع جهاز استخبارات الموساد
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني: اعتقال جاسوس يحمل جنسية أجنبية يعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: بمجرد القضاء على التهديد الانفصالي شمالي سوريا ستنعم المنطقة برمتها بالأمن وليس الشعب السوري وحده
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24

شي جين بينغ

نائب رئيس

جين بينغ

الصينية

واشنطن

القادة

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-02-12
Lebanon24
16:51 | 2026-02-12
Lebanon24
16:28 | 2026-02-12
Lebanon24
16:06 | 2026-02-12
Lebanon24
16:00 | 2026-02-12
Lebanon24
16:00 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24