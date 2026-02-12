نتنياهو في ختام زيارته واشنطن: أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل صواريخها الباليستية ووكلاءها في المنطقة

أكد ، أن المباحثات مع الرئيس الأميركي كانت ايجابية وناجحة.

وقال: "تجمعنا (مع ترامب) علاقة وثيقة وصادقة ومفتوحة وتناولت المحادثات عدة قضايا، لكنها ركزت أساسًا على المفاوضات مع ".

وأضاف نتانياهو: "يعتقد أن الإيرانيين باتوا يفهمون الآن مع من يتعاملون. وأعتقد أن الشروط التي يضعها، إلى جانب إدراكهم أنهم ارتكبوا خطأ في المرة الماضية بعدم التوصل إلى اتفاق، قد تدفعهم إلى قبول شروط تجعل من الممكن التوصل إلى اتفاق جيد".

وتابع: "لا أخفي شكوكي العامة حيال إمكانية التوصل إلى أي اتفاق مع إيران. ومع ذلك، أوضحتُ أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فيجب أن يتضمن العناصر التي تهمنا، وتهم دولة ، وبرأيي تهم بأسره: ليس فقط المسألة النووية، بل أيضًا الصواريخ الباليستية ووكلاء إيران في المنطقة".

وأوضح نتانياهو أنها "كانت محادثة ممتازة. وبالطبع تطرقنا أيضًا إلى غزة، والمنطقة الأوسع، ومسائل عامة أخرى. وعلى أي حال، كانت هذه مناقشة أخرى مع صديق عظيم لدولة إسرائيل، رئيس لا مثيل له".