Najib Mikati
عربي-دولي

تحذير عاجل يتعلّق بالذكاء الإصطناعيّ: تأثيره سيكون أكبر بكثير من جائحة "كورونا"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-02-2026 | 12:55
تحذير عاجل يتعلّق بالذكاء الإصطناعيّ: تأثيره سيكون أكبر بكثير من جائحة كورونا
تحذير عاجل يتعلّق بالذكاء الإصطناعيّ: تأثيره سيكون أكبر بكثير من جائحة كورونا photos 0
ذكر موقع "Business Insider" الأميركي أنه "في مقال بعنوان "شيء كبير يحدث"، قال مات شومر، الرئيس التنفيذي لشركة هايبر رايت، إن الذكاء الاصطناعي يمكنه الآن القيام بكل أعماله التقنية، وهو يعتقد أن وظيفة أي شخص قد تكون التالية. وكتب شومر على منصة "اكس": أكتب هذا للأشخاص في حياتي... عائلتي، أصدقائي، الأشخاص الذين أهتم لأمرهم والذين يستمرون في سؤالي "ما قصة الذكاء الاصطناعي؟" ويحصلون على إجابة لا تعكس حقيقة ما يحدث بالفعل". وقال شومر إن السبب وراء قيام العاملين في مجال التكنولوجيا "بدق ناقوس الخطر" هو أنهم قد اختبروا بالفعل ما سيحدث للجميع. وكتب قائلاً: "نحن لا نتنبأ، بل نخبركم بما حدث بالفعل في وظائفنا، ونحذركم من أنكم التاليون"."

وبحسب الموقع، "قال شومر إن العديد من الأشخاص خارج مجال التكنولوجيا استبعدوا الذكاء الاصطناعي منذ سنوات بعد تجربة غير سلسة مع إصدار مبكر من ChatGPT. وكتب قائلاً: "إن النماذج المتاحة اليوم لا يمكن التعرف عليها مما كانت عليه قبل ستة أشهر فقط. لقد انتهى الجدل الدائر منذ أكثر من عام حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي "يتحسن حقاً" أم "يصل إلى طريق مسدود". وقال شومر: "ليس هذا وقت الذعر. بل إن أفضل ما يمكن فعله هو التعمق في فهم الذكاء الاصطناعي. قد يكون هذا العام هو الأهم في مسيرتك المهنية". وأضاف: "لا أقول هذا لأثير قلقكم، بل لأن هناك فرصة سانحة الآن يتجاهل فيها معظم الناس في معظم الشركات هذا الأمر. إن الشخص الذي يدخل اجتماعًا ويقول: 'استخدمت الذكاء الاصطناعي لإجراء هذا التحليل في ساعة واحدة بدلًا من ثلاثة أيام' سيكون الشخص الأكثر قيمة في الاجتماع"."

وتابع الموقع، "شومر ليس الوحيد الذي يدق ناقوس الخطر. فعلى الرغم من اختلاف آراء قادة التكنولوجيا الآخرين، لا يزال داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، مصراً على أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على ما يصل إلى نصف وظائف ذوي الياقات البيضاء والوظائف المبتدئة خلال السنوات الخمس المقبلة. ,حذر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "إكس"، وآخرون من أنه إذا لم تتضمن وظيفتك عملاً بدنياً، فمن المرجح أن يتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر بكثير، وهو رأي يتوافق مع قاعدة متنامية من الأبحاث الاقتصادية. وفي الواقع، لاقت مقالة شومر صدىً واسعاً، خاصةً لدى العاملين في مجال التكنولوجيا، وقد علّق أليكسيس أوهانيان، المؤسس المشارك لموقع ريديت، قائلاً: "مقال رائع. أتفق بشدة". وكتب ديفيد هابر، الشريك العام في شركة A16z: "نصيحة رائعة حول كيفية التقدم في وظيفتك في أي شركة كبيرة الآن"."

وأضاف الموقع، "على الرغم من أن ردود الفعل على المنشور كانت إيجابية للغاية، إلا أن بعض مستخدمي "إكس" أشاروا إلى القيود التي لا تزال موجودة في العديد من منتجات الذكاء الاصطناعي الحالية، مثل الهلوسة وعدم الدقة بشكل عام. وقال شومر إن هذه اللحظة تشبه شباط 2020، عندما أدت أنباء انتشار وباء "كورونا" في فترة زمنية قصيرة إلى اضطراب عالمي لم يشهده العصر الحديث ولا يزال صداه يتردد حتى يومنا هذا. وكتب: "إن إمكانات ما سيغيره الذكاء الاصطناعي "أكبر بكثير من كورونا". بالنسبة لشومر، جاءت لحظة الإدراك هذه مع الإصدارين المتنافسين الأخيرين لنموذج Opus 4.6 من Anthropic ونموذج GPT-5.3 Codex من OpenAI. وكلا النموذجين موجهان بشكل أساسي لهندسة البرمجيات، وقد ذكرت OpenAI في ملاحظات الإصدار أن GPT-5.3 Codex "هو أول نموذج لنا كان له دور أساسي في ابتكار نفسه"."

وبحسب الموقع، "كتب شومر عن تجربته مع أحدث نموذج Codex من OpenAI: "لم يكن الأمر مجرد تنفيذ تعليماتي، بل كان اتخاذ قرارات ذكية. كان لديه شيء شعرت به، لأول مرة، وكأنه حكمة، وكأنه ذوق، ذلك الإحساس الغامض بمعرفة القرار الصحيح الذي لطالما قال الناس إن الذكاء الاصطناعي لن يمتلكه أبدًا". وقال شومر إن الذكاء الاصطناعي أصبح الآن ذكياً للغاية لدرجة أنه يستطيع أن يخبر الوكيل بما يريده و"يبتعد عن جهاز الكمبيوتر الخاص به لمدة أربع ساعات، ويعود ليجد العمل قد تم إنجازه. تم إنجازه بشكل جيد". وفي منشور على "لينكدإن" علّق شومر على منشوره الذي انتشر على نطاق واسع وكتب: "في كل مرة يسألني أحدهم عن آخر التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، أقدم له الإجابة الآمنة، لأن الإجابة الحقيقية تبدو غير منطقية. لقد اكتفيت من ذلك".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

صحافة أجنبية

الذكاء الاصطناعي

جهاز الكمبيوتر

الوحيد الذي

إيلون ماسك

حدث بالفعل

بشكل عام

كورونا

يوم لا

ترجمة "لبنان 24"

