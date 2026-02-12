بشأن إيران... ما هي أبرز نقاط الاختلاف بين ترامب ونتنياهو؟

ذكر موقع "سكاي نيوز
"، أنّه على الرغم من التوافق الأميركي - الإسرائيلي
بأنّ إيران
تُشكّل تهديدا مشتركا للبلدين، إلا أن الرئيس دونالد ترامب
ورئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو ليسا على وفاق بشأن التعاطي مع هذا الملف، وفق العديد من المصادر.
ويدفع نتنياهو لتوسيع المفاوضات بين واشنطن
وطهران، لتشمل برنامج الصواريخ الباليستي الإيراني
، بينما لم يحسم ترامب
علنا موقفه من توسيع إطار المحادثات، مكتفيا بالإشارة إلى إمكانية بحث ملف الصواريخ.
وتخشي إسرائيل
اتفاقا نوويا محدودا، يقتصر على التخصيب ويتجاهل باقي خطوطها الحمراء، في حين لا تستبعد واشنطن مقاربة تركز أولا على ضبط البرنامج النووي
الإيراني عند مستويات تخصيب سلمية.
كما تريد إسرائيل أيضا أن يشمل أي اتفاق إنهاء دعم طهران
لوكلائها في المنطقة كـ"حزب الله
" والحوثيين في اليمن، والفصائل المسلحة الموالية لها في العراق
، بينما تركز واشنطن حاليا على المسار النووي، ولم تُظهر التزاما واضحا بربط الاتفاق بملف الأذرع الإقليمية بشكل صارم.
وتل أبيب قلقة كذلك من جهود طهران لإعادة ترميم دفاعاتها الجوية وترسانتها الصاروخية بعد الضربات السابقة، في حين أن الموقف الأميركي يركز على منع امتلاك الإيرانيين سلاحا نوويا، دون إعلان واضح بشأن آلية منع إعادة البناء العسكري التقليدي. (سكاي نيوز)