بشأن إيران... ما هي أبرز نقاط الاختلاف بين ترامب ونتنياهو؟

ذكر موقع " "، أنّه على الرغم من التوافق الأميركي - بأنّ تُشكّل تهديدا مشتركا للبلدين، إلا أن الرئيس ورئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو ليسا على وفاق بشأن التعاطي مع هذا الملف، وفق العديد من المصادر.



ويدفع نتنياهو لتوسيع المفاوضات بين وطهران، لتشمل برنامج الصواريخ الباليستي ، بينما لم يحسم علنا موقفه من توسيع إطار المحادثات، مكتفيا بالإشارة إلى إمكانية بحث ملف الصواريخ.



وتخشي اتفاقا نوويا محدودا، يقتصر على التخصيب ويتجاهل باقي خطوطها الحمراء، في حين لا تستبعد واشنطن مقاربة تركز أولا على ضبط البرنامج الإيراني عند مستويات تخصيب سلمية.



كما تريد إسرائيل أيضا أن يشمل أي اتفاق إنهاء دعم لوكلائها في المنطقة كـ" " والحوثيين في اليمن، والفصائل المسلحة الموالية لها في ، بينما تركز واشنطن حاليا على المسار النووي، ولم تُظهر التزاما واضحا بربط الاتفاق بملف الأذرع الإقليمية بشكل صارم.



وتل أبيب قلقة كذلك من جهود طهران لإعادة ترميم دفاعاتها الجوية وترسانتها الصاروخية بعد الضربات السابقة، في حين أن الموقف الأميركي يركز على منع امتلاك الإيرانيين سلاحا نوويا، دون إعلان واضح بشأن آلية منع إعادة البناء العسكري التقليدي. (سكاي نيوز)

