Najib Mikati
بحث
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بشأن إيران... ما هي أبرز نقاط الاختلاف بين ترامب ونتنياهو؟

Lebanon 24
12-02-2026 | 14:25
بشأن إيران... ما هي أبرز نقاط الاختلاف بين ترامب ونتنياهو؟
بشأن إيران... ما هي أبرز نقاط الاختلاف بين ترامب ونتنياهو؟ photos 0
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه على الرغم من التوافق الأميركي - الإسرائيلي بأنّ إيران تُشكّل تهديدا مشتركا للبلدين، إلا أن الرئيس دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو ليسا على وفاق بشأن التعاطي مع هذا الملف، وفق العديد من المصادر.

ويدفع نتنياهو لتوسيع المفاوضات بين واشنطن وطهران، لتشمل برنامج الصواريخ الباليستي الإيراني، بينما لم يحسم ترامب علنا موقفه من توسيع إطار المحادثات، مكتفيا بالإشارة إلى إمكانية بحث ملف الصواريخ.

وتخشي إسرائيل اتفاقا نوويا محدودا، يقتصر على التخصيب ويتجاهل باقي خطوطها الحمراء، في حين لا تستبعد واشنطن مقاربة تركز أولا على ضبط البرنامج النووي الإيراني عند مستويات تخصيب سلمية.

كما تريد إسرائيل أيضا أن يشمل أي اتفاق إنهاء دعم طهران لوكلائها في المنطقة كـ"حزب الله" والحوثيين في اليمن، والفصائل المسلحة الموالية لها في العراق، بينما تركز واشنطن حاليا على المسار النووي، ولم تُظهر التزاما واضحا بربط الاتفاق بملف الأذرع الإقليمية بشكل صارم.

وتل أبيب قلقة كذلك من جهود طهران لإعادة ترميم دفاعاتها الجوية وترسانتها الصاروخية بعد الضربات السابقة، في حين أن الموقف الأميركي يركز على منع امتلاك الإيرانيين سلاحا نوويا، دون إعلان واضح بشأن آلية منع إعادة البناء العسكري التقليدي. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
لاريجاني في منشور رداً على ترامب: نعلن أسماء القتلة الرئيسيين لشعب إيران وهما ترامب ونتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش الإيراني: تصريحات ترامب ونتنياهو بشأن التظاهرات تمثل تهديدا سترد عليه طهران
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: توصلنا لنتائج بشأن الضفة ونتنياهو سيقوم بالعمل الصائب
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: انتهاء الاجتماع بين ترامب ونتنياهو الذي استمر 3 ساعات
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإسرائيلي

سكاي نيوز

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

تل أبيب

العراق

Lebanon24
16:54 | 2026-02-12
Lebanon24
16:51 | 2026-02-12
Lebanon24
16:28 | 2026-02-12
Lebanon24
16:06 | 2026-02-12
Lebanon24
16:00 | 2026-02-12
Lebanon24
16:00 | 2026-02-12
