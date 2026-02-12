ترامب: العواقب ستكون وخيمة على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق

أكد الرئيس الأميركي أن اجتماعه مع أمس كان جيداً جداً، مؤكداً أنه سينخرط في محادثات مع "ما دام يرغب في ذلك".

وأضاف أن الاتفاق مع إيران "أمر يعود له في نهاية المطاف"، محذراً من أن العواقب ستكون وخيمة للغاية على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وفي سياق آخر أعلن ترامب أنه سيزور في أبريل المقبل فيما نظيره الصيني سيزور في وقت لاحق من هذا العام.