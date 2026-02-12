في تركيا... ألقت بطفلها في البحر وحاولت الإنتحار!

لقي طفل يبلغ من العمر خمس سنوات حتفه غرقًا في ، بعد أن أقدمت والدته على إلقائه في البحر في محاولة انتحار فاشلة، في محافظة بورصة شمال غربي .





وبحسب وسائل إعلام تركية، دفعت الأم طفلها إلى البحر أولًا، ثم قفزت خلفه في محاولة لإنهاء حياتها، إلا أن الأمواج دفعتها نحو الشاطئ، وتمكنت من النجاة، فيما غرق الطفل وفارق الحياة، قبل أن يُعثر على جثمانه لاحقًا. (ارم نيوز)





