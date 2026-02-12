إغلاق ميناء مقديشو لتفريغ شحنة عسكرية

أفادت وسائل إعلام صومالية، عن إغلاق الميناء في العاصمة مقديشو، بسبب تفريغ شحنة عسكرية وصلت إلى البلاد.



وأوضحت شبكة "SMS Somali TV"، أن ميناء مقديشو أُغلق اليوم لتفريغ المعدات العسكرية المتجهة إلى قاعدة TurkSom في البلاد، والتي وصلت على متن السفينة الحربية TCG Sancaktar التي حطت رحالها في الميناء أمس. (روسيا اليوم)

