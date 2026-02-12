تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

إغلاق ميناء مقديشو لتفريغ شحنة عسكرية

Lebanon 24
12-02-2026 | 15:09
إغلاق ميناء مقديشو لتفريغ شحنة عسكرية
إغلاق ميناء مقديشو لتفريغ شحنة عسكرية photos 0
أفادت وسائل إعلام صومالية، عن إغلاق الميناء الرئيسي في العاصمة مقديشو، بسبب تفريغ شحنة عسكرية وصلت إلى البلاد.

وأوضحت شبكة "SMS Somali TV"، أن ميناء مقديشو أُغلق اليوم لتفريغ المعدات العسكرية المتجهة إلى قاعدة TurkSom التركية في البلاد، والتي وصلت على متن السفينة الحربية TCG Sancaktar التي حطت رحالها في الميناء أمس. (روسيا اليوم)
