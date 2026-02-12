الرئيس الاسرائيلي رداً على ترامب: طلب العفو عن نتنياهو يأتي وفقًا لوزارة العدل

قال الرئيس الإسرائيلي ، ردا على طلب الرئيس الأميركي العفو عن رئيس الوزراء ، إن طلب العفو يأتي وفقًا لقواعد ، مؤكداً أن دولة يحكمها القانون.



وقال: نحن لم يتخذ أي قرار بشأن مسألة العفو حتى الآن.