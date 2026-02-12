وزير الطاقة الأميركي: فنزويلا ستزيد إنتاجها من النفط بنسبة تتراوح بين 30 و40% خلال عام

أعلن الأميركي كريس رايت أن ستزيد إنتاجها من بنسبة تتراوح بين 30 و40% في خلال عام، مشيراً إلى أن النفوذ الروسي والصيني والإيراني في البلاد سيتلاشى.



وأكد رايت أن تملك نفوذاً كبيراً على فنزويلا، وستعمل على على الفساد المتصل بمبيعات النفط .