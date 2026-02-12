كيت ميدلتون تعترف أمام الأطفال: هذا لوني المفضّل

فاجأت الأطفال خلال زيارة إلى مدرسة في جنوبي ، عندما كشفت عن اللون الذي تحبه.



وخلال مشاركتها في أنشطة مدرسية بمناسبة "أسبوع الصحة النفسية للأطفال"، انضمت كيت إلى التلاميذ في لعبة تعتمد على التقاط كرات صغيرة ملوّنة باستخدام ملقط، قبل أن يدور الحديث حول الألوان المفضلة.



وعندما سألت الأطفال عن ألوانهم المفضلة، شاركتهم اختيارها، قائلة: "أحب اللون الأخضر، فهو يذكرني بالطبيعة، وقضاء الوقت ". (ارم نيوز)



Advertisement