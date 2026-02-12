مادورو: حكومة فنزويلا تقوم بالضبط بما هو مطلوب

صرح نجل الرئيس ، النائب غيرا، بأن والده أخبره في مكالمة هاتفية بأن الحكومة الفنزويلية "تقوم بالضبط بما هو مطلوب".





وجاء في تصريحات الرئيس الفنزويلي، التي نقلها نجله ونشرها موقع "كاروتا ديجيتال": "أنتم تقومون بالضبط بما يجب عليكم فعله، وتتخذون الخطوات الصحيحة. هدوؤنا هنا هو وحدة الشعب والوحدة مع ومع فريقي، الذي هو فريق الوطن". (روسيا اليوم)

