وزير الخارجية السعودي في ألمانيا للمشاركة في "مؤتمر ميونيخ للأمن 2026"

وصل السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى مدينة ، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام في خلال الفترة من 13 إلى 15 شباط.

ويضم وفد المشارك في المؤتمر للشؤون الخارجية عضو ومبعوث شؤون المناخ، ، والمهندس ماجد المزيد محافظ للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك في خلال جلسات المؤتمر أبرز الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.