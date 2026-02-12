وزير الخارجية السعودي في ألمانيا للمشاركة في "مؤتمر ميونيخ للأمن 2026"

وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام في خلال الفترة من 13 إلى 15 شباط.
ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.
ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك في خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.